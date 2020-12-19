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Sen misin telefon jokerine güvenen! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam ve Deli Yürek dizisi sorusu

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümüne "Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, 1978'de gösterime giren 'Sultan' adlı filmde Türkan Şoray'la başrollerini paylaşan, Deli Yürek dizisinde 'Kara Hamit' karakterini canlandıran oyuncu kimdir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Yeşilçam ve Deli Yürek dizisi ile ilgili sorulan sorunun cevabı için telefon jokerini kullanan yarışmacı, arkadaşına güvenince olanlar oldu... İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam - Deli Yürek dizisi ile ilgili sorulan sorunun cevabı...

19.12.2020 23:45 - Son Güncelleme: 19.12.2020 23:57
Sen misin telefon jokerine güvenen! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam ve Deli Yürek dizisi sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

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Sen misin telefon jokerine güvenen! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam ve Deli Yürek dizisi sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne "Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, 1978'de gösterime giren 'Sultan' adlı filmde Türkan Şoray'la başrollerini paylaşan, Deli Yürek dizisinde 'Kara Hamit' karakterini canlandıran oyuncu kimdir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu.

Sen misin telefon jokerine güvenen! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam ve Deli Yürek dizisi sorusu

Yeşilçam ve Deli Yürek dizisi ile ilgili sorulan sorunun cevabı için telefon jokerini kullanan yarışmacı, arkadaşına güvenince olanlar oldu...

Sen misin telefon jokerine güvenen! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam ve Deli Yürek dizisi sorusu

Peki, sorunun doğru cevabı ne?

Sen misin telefon jokerine güvenen! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam ve Deli Yürek dizisi sorusu

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam - Deli Yürek dizisi ile ilgili sorulan sorunun cevabı...

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