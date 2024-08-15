Sen Kiminle Dans Ediyorsun’un Şengül’ü Binnur Kaya’nın ablası ve annesine bakın! Gören inanamadı: “Benzerlik ama bu kadarına pes”

Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Cengiz, Nergis Öztürk gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Şengül karakterini canlandıran Binnur Kaya, filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun ablası ve annesiyle benzerliğini görenler ise şaşıp kaldı. Sosyal medyada "Benzerlik ama bu kadarına pes", "Hık demiş burnunda düşmüş" yorumları yapıldı.