16 yıl önce evlenmişlerdi! Pınar Altuğ aşka geldi! “İyi ki sormuşsun” Kızının babası Yağmur Atacan ile romantik paylaşım...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 16 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten Su adında bir kızı oldu. Aralarındaki yaş farkıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ancak eleştirilere aldırış etmeden mutlu evliliklerine devam eden ünlü çiftten Altuğ, romantik bir paylaşımda bulundu. Evlenme teklifi aldığı günün yıldönümünde paylaşım yapan Pınar Altuğ, kısa sürede gündem olurken ünlü çifte beğeni yağdı. İşte Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ile yaptığı o paylaşım...