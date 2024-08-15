Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal’ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! “Oğlan annesinin kopyası” Özcan Deniz’in partneri meğer...

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Elif karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Kızıl Goncalar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Özgü Namal'ın hayatı merak konusu oldu. Özcan Deniz ile partner olduğu dizide Meryem karakterini canlandıran Özgü Namal'ın özellikle kameralardan uzak büyüttüğü kızı ve oğlu merak edildi. 2020 yılında eşi Serdar Oral'ın acı kaybıyla sarsılan ünlü oyuncunun çocuklarını görenler "Maşallah çok tatlılar", "Oğlan annesinin kopyası" yorumlarında bulundu. İşte Özgü Namal'ın sır gibi sakladığı çocukları...
Kurtlar Vadisi, Merhamet, Hanımın Çiftliği gibi birçok dizide rol alan ve şimdilerde Özcan Deniz'le kamera karşısına geçen Özgü Namal'ın hayatı merak edildi.
2020 yılında eşi Serdar Oral'ın acı kaybıyla sarsılan ünlü oyuncunun özellikle çocukları merak konusu oldu.
Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Meryem karakterini canlandıran 2 çocuk annesi Namal'ın sır gibi sakladığı kızı ve oğlu görenleri hayran bıraktı.