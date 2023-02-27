Sen Anlat Karadeniz’in Yiğit’inin son haline bakın koca delikanlı oldu! 12 yaşına basan Demir Birinci’nin şimdiki halini gören: Yolda görsem...

Karadeniz'de çekilen ve Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Osman Sınav'ın oturduğu Sinegraf Yapımı olan ve her bölümü merakla beklenen ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin minik yıldızı Demir Birinci 'Yiğit' karakteri ile kendine hayran bıraktı.