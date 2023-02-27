Sen Anlat Karadeniz'in Yiğit'inin son haline bakın koca delikanlı oldu! 12 yaşına basan Demir Birinci'nin şimdiki halini gören: Yolda görsem...
Sen Anlat Karadeniz'in Yiğit'i Demir Birinci son haliyle gündemde çok konuşuldu. Sinegraf imzalı, ilk bölümü 24 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan, yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu sırasıyla Nehir Erdem, Ayşe Ferda Eryılmaz ve Erkan Birgören'in kaleme aldığı dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu yer alıyordu. 3 sezon yayınlanan dizi 13 Kasım 2019 tarihinde final yapmıştı. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Yiğit'i Demir Birinci'nin şimdili hali...
2918 yılında ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz adlı dizide Nefes'in toz kondurmadığı oğluydu! Büyüdü de koca delikanlı oldu. Yiğit'i görenler tanıyamıyor.
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Furkan Aksoy, Cem Anıl Kenar, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman, Çağla Özavcı, Gözde Kansu, Nurşim Demir, Belfu Benian, ve İlayda Çevik'in yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi tam 3 sezon yayınlandı.
Sen Anlat Karadeniz dizisinde ortaya koyduğu oyunculukla seyirciler tarafından oldukça sevilen çocuk oyuncu şimdiki haliyle şaşırttı.
Karadeniz'de çekilen ve Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Osman Sınav'ın oturduğu Sinegraf Yapımı olan ve her bölümü merakla beklenen ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin minik yıldızı Demir Birinci 'Yiğit' karakteri ile kendine hayran bıraktı.