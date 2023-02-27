Gülen Gözler'in kıvırcık Hasret'ine yıllar hiç acımadı! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler'in yıldızı Lale Ilgaz'ın bir de son haline bakın
Yaşar Usta'nın küçük kızına bakın! Kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Gülen Gözler filminde Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz, adeta sırra kadem basmıştı. Kıvırcık saçları ve muzip gülüşüyle hafızalara kazınan Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı. 1977 yılında çekilen filmde Yaşar Usta'nın en küçük kızını canlandıran oyuncunun son halini gören ise inanmadı. Yıllar içindeki inanılmaz değişimiyle görenleri şaşkına çeviren Ilgaz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali...
27.02.2023 16:14 - Son Güncelleme: 27.02.2023 16:14
Sıcak bir aile hikayesini konu alan Gülen Gözler, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
Kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Gülen Gözler filminin kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son halini görenler ise şaştı kaldı.