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Haberler Magazin Gülen Gözler'in kıvırcık Hasret'ine yıllar hiç acımadı! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler'in yıldızı Lale Ilgaz'ın bir de son haline bakın

Gülen Gözler'in kıvırcık Hasret'ine yıllar hiç acımadı! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler'in yıldızı Lale Ilgaz'ın bir de son haline bakın

Yaşar Usta'nın küçük kızına bakın! Kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Gülen Gözler filminde Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz, adeta sırra kadem basmıştı. Kıvırcık saçları ve muzip gülüşüyle hafızalara kazınan Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı. 1977 yılında çekilen filmde Yaşar Usta'nın en küçük kızını canlandıran oyuncunun son halini gören ise inanmadı. Yıllar içindeki inanılmaz değişimiyle görenleri şaşkına çeviren Ilgaz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali...

27.02.2023 16:14 - Son Güncelleme: 27.02.2023 16:14
Gülen Gözler’in kıvırcık Hasret’ine yıllar hiç acımadı! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in yıldızı Lale Ilgaz’ın bir de son haline bakın

Sıcak bir aile hikayesini konu alan Gülen Gözler, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.

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Gülen Gözler’in kıvırcık Hasret’ine yıllar hiç acımadı! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in yıldızı Lale Ilgaz’ın bir de son haline bakın

7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan filmde Münir Özkul'un canlandırdığı Yaşar Usta'nın en küçük kızını Hasret rolüne hayat veren Lale Ilgaz ise yıllar sonra gündeme geldi.

Gülen Gözler’in kıvırcık Hasret’ine yıllar hiç acımadı! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in yıldızı Lale Ilgaz’ın bir de son haline bakın

Kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Gülen Gözler filminin kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son halini görenler ise şaştı kaldı.

Gülen Gözler’in kıvırcık Hasret’ine yıllar hiç acımadı! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in yıldızı Lale Ilgaz’ın bir de son haline bakın

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Ilgaz için "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" gibi yorumlar yapıldı.

Gülen Gözler’in kıvırcık Hasret’ine yıllar hiç acımadı! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in yıldızı Lale Ilgaz’ın bir de son haline bakın

İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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