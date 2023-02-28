"2858 yılına gittim geldim" dedi kehanetleri bir bir dizdi: "Bana inanmıyorsanız 2 Nisan'ı bekleyin" O zaman yolcusu...

2671 YILINDAN GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan daha öncede TikTok'ta "Theradianttimetraveler" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Eno Alric isimli kişi 2671 yılından geldiğini söyleyerek insanlığı bekleyen önemli olaylara dikkat çekti. 2022 yılının Kasım ayından itibaren hatırlanması gereken beş büyük olayı anlatan Alric'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını adeta harekete geçirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı bilimsel bir kanıt sunmadığı için TikTok paylaşımına inanmadığını söylerken kimileri ise tarihleri not ettiğini belirtti.