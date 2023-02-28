"2858 yılına gittim geldim" dedi kehanetleri bir bir dizdi: "Bana inanmıyorsanız 2 Nisan'ı bekleyin" O zaman yolcusu...
Sosyal medya her geçen gün yeni bir zaman yolcusu çıkıyor. Özellikle TikTok, zaman yolcusundan geçilmiyor. TikTok'ta 'Darknesstimetraveler' isimli ve kendini zaman yolcusu olarak tanıtan TikToker geleceğe ait korkunç öngörülerde bulunuyor. Ancak anlattıkları pek içi açıcı değil. Son olarak '2 Nisan' tarihine işaret etti. Peki bu zaman yolcusu neler anlatıyor?
28.02.2023 09:29 - Son Güncelleme: 28.02.2023 09:32
2671 YILINDAN GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Öte yandan daha öncede TikTok'ta "Theradianttimetraveler" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Eno Alric isimli kişi 2671 yılından geldiğini söyleyerek insanlığı bekleyen önemli olaylara dikkat çekti. 2022 yılının Kasım ayından itibaren hatırlanması gereken beş büyük olayı anlatan Alric'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını adeta harekete geçirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı bilimsel bir kanıt sunmadığı için TikTok paylaşımına inanmadığını söylerken kimileri ise tarihleri not ettiğini belirtti.