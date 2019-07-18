Sen Anlat Karadeniz'in sevilen çifti evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde başlayan aşk, nikahla masasına taşındı. İrem Helcavıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Öykü Gürman gibi isimlerin başrolde oynadığı Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de karı - kocayı canlandıran Senem Göktürk ile Emre Ön evlendi. Ankara'da kıyılan nikaha İrem Helvacıoğlu sevgilisi Eser Bey ile katıldı. Emre Ön, geçtiğimiz yıl dizi setinde Göktürk'e evlenme teklifi etmişti. İdris ile Nuran karakterine hayat veren Emre Ön ile Senem Göktürk çiftinin düğün fotoğrafları Salda Gölü'nde çekildi...

18.07.2019 10:53 - Son Güncelleme: 18.07.2019 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





