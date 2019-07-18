GaleriMagazin

Sen Anlat Karadeniz'in sevilen çifti evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde başlayan aşk, nikahla masasına taşındı. İrem Helcavıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Öykü Gürman gibi isimlerin başrolde oynadığı Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de karı - kocayı canlandıran Senem Göktürk ile Emre Ön evlendi. Ankara'da kıyılan nikaha İrem Helvacıoğlu sevgilisi Eser Bey ile katıldı. Emre Ön, geçtiğimiz yıl dizi setinde Göktürk'e evlenme teklifi etmişti. İdris ile Nuran karakterine hayat veren Emre Ön ile Senem Göktürk çiftinin düğün fotoğrafları Salda Gölü'nde çekildi...

18.07.2019 10:53 - Son Güncelleme: 18.07.2019 10:53
Sen Anlat Karadeniz'in sevilen çifti evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde İdris ve Nuran karakterine hayat veren Emre Ön ile Senem Göktürk evlendi. Emre Ön, geçtiğimiz yıl Sen Anlat Karadeniz dizi setinde Göktürk'e evlenme teklifi etmişti...

Sen Anlat Karadeniz'in sevilen çifti evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Sen Anlat Karadeniz setinde başlayan aşk mutlu sonla bitti. Emre Ön geçtiğimiz yıl dizi setinde evlenme teklifi etti Senem Göktürk ile nikah masasına oturdu.

Sen Anlat Karadeniz'in sevilen çifti evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz'in setinde temelleri atılan Senem Göktürk-Emre Ön aşkı evlilikle sonuçlandı. Dizide karı-kocayı oynayan ikili, Ankara'da nikah kıydı.

Sen Anlat Karadeniz'in sevilen çifti evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Dizide başlayan aşk, nikah masasına taşındı. ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz'de evli bir çifti canlandıran Emre Ön ile Senem Göktürk, evlendi. Ankara'da nikah kıyan çiftin fotoğrafları ise Salda Gölü'nde çekildi.

Sen Anlat Karadeniz'in sevilen çifti evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

SETTE TEKLİF ETTİ
Ön, geçtiğimiz yıl dizi setinde Göktürk'e evlenme teklifi etmişti. Öykü Gürman teklife şahitlik etmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Feyza Aktan - Özcan Deniz ilişkisinde flaş gelişme: Bodrum'da el ele yakalandılar! Eski eşiyle barışmasının nedeni...
Feyza Aktan - Özcan Deniz ilişkisinde flaş gelişme: Bodrum'da el ele yakalandılar! Eski eşiyle barışmasının nedeni...