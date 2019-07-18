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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'a büyük şok! Dizisi final yapıyor

29 yaşındaki oyuncu Can Yaman rol aldığı Erkenci Kuş dizisi ve geliştirdiği vücudu ile son günlerde büyük sükse yapmış, herkesin özel hayatını merak ettiği isimlerden biri haline gelmişti. Erkenci Kuş dizisi ile çok konuşulan Can Yaman'a büyük şok! Uzun süredir final yapacağı iddia edilen Erkenci Kuş ekranlara veda ediyor. Peki Erkenci Kuş ne zaman final yapacak? İşte final tarihi...

18.07.2019 11:20 - Son Güncelleme: 18.07.2019 11:30
Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'a büyük şok! Dizisi final yapıyor

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile son günlerin adından sıklıkla söz ettiren isimlerinden biri olan Can Yaman'a büyük şok.

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'a büyük şok! Dizisi final yapıyor

Dizi ile geniş bir kitleye adını duyuran Can Yaman'ın rol aldığı Erkenci Kuş dizisi final yapıyor.

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'a büyük şok! Dizisi final yapıyor

Geçtiğimiz yaz başlayan ve sezonda devam eden Erkenci Kuş dizisinin bu yaz da devam edeceği ve Ocak ayında final yapacağı kararı alınmıştı.

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'a büyük şok! Dizisi final yapıyor

Bu hafta 48. bölümü ekrana gelen dizi, 3 bölüm sonra yani 51. bölümünde seyirciye veda edecek.

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'a büyük şok! Dizisi final yapıyor

Can Yaman geçtiğimiz günlerde takipçilerine sosyal medya üzerinden verdiği yanıtlarla gündeme gelmiş ve çok konuşulmuştu.

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