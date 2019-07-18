Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'a büyük şok! Dizisi final yapıyor

29 yaşındaki oyuncu Can Yaman rol aldığı Erkenci Kuş dizisi ve geliştirdiği vücudu ile son günlerde büyük sükse yapmış, herkesin özel hayatını merak ettiği isimlerden biri haline gelmişti. Erkenci Kuş dizisi ile çok konuşulan Can Yaman'a büyük şok! Uzun süredir final yapacağı iddia edilen Erkenci Kuş ekranlara veda ediyor. Peki Erkenci Kuş ne zaman final yapacak? İşte final tarihi...

18.07.2019 11:20 - Son Güncelleme: 18.07.2019 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





