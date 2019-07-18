Feyza Aktan - Özcan Deniz ilişkisinde flaş gelişme: Bodrum'da el ele yakalandılar! Eski eşiyle barışmasının nedeni...

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile Bodrum'da el ele görüntülendi. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma süreci magazin gündemine bomba gibi düşmüş, uzlaşma sağlanamaması ise akıllara "Ortada ihanet mi var?" düşüncesini getirmişti. İddiaya göre de Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinin boşanma nedeni, Feyza Aktan'ın Deniz'in telefonunda mesaj yakalaması olmuştu. Bu iddialara cevap vermeyen çift, geçtiğimiz Haziran ayında tek celsede boşandı. Ancak önceki gün ilginç bir gelişme yaşandı. Instagram hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını silmeyen ve aynı evde yaşamaya devam eden çift, Bodrum Yalıkavak'ta el ele görüntülendi. Peki ne oldu da Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden barıştı?