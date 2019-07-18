Feyza Aktan - Özcan Deniz ilişkisinde flaş gelişme: Bodrum'da el ele yakalandılar! Eski eşiyle barışmasının nedeni...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, boşanmanın nedeninin ihanet olduğu iddia edilmişti. 2018 yılında dünyaevine giren Feyza Aktan - Özcan Deniz çiftinin, geçtiğimiz Haziran ayında boşanmasına rağmen, Zekeriyaköy'deki evlerinde bir süreliğine daha birlikte yaşamaya devam edecekleri öne sürüldü. Geçtiğimiz hafta manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, bir dönem sevgili oldukları iddia edilen Özcan Deniz'in boşanması hakkında yaptığı açıklamalarla herkesi şok etti. 15 ay süren evliliğin bitmesinin ardından Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti Bodrum Yalıkavak'ta el ele görüntülendi. Şebnem Scheafer'ın çarpıcı açıklamalarından sonra yaşanan bu gelişme kafaları karıştırdı. 47 yaşındaki Özcan Deniz ile 27 yaşındaki Feyza Aktan'ın barışma nedeni Şebnem Schaefer'ın sözleri mi oldu?
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile Bodrum'da el ele görüntülendi. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma süreci magazin gündemine bomba gibi düşmüş, uzlaşma sağlanamaması ise akıllara "Ortada ihanet mi var?" düşüncesini getirmişti. İddiaya göre de Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinin boşanma nedeni, Feyza Aktan'ın Deniz'in telefonunda mesaj yakalaması olmuştu. Bu iddialara cevap vermeyen çift, geçtiğimiz Haziran ayında tek celsede boşandı. Ancak önceki gün ilginç bir gelişme yaşandı. Instagram hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını silmeyen ve aynı evde yaşamaya devam eden çift, Bodrum Yalıkavak'ta el ele görüntülendi. Peki ne oldu da Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden barıştı?
Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum Yalıkavak'ta el ele görüntülendi. 47 yaşındaki Özcan Deniz ile 27 yaşındaki Feyza Aktan'ın yüzündeki mutsuz ifade dikkat çekti. Kuzey adında bir çocukları olan çift neden barıştı? Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz ile bir süre birlikteliği olduğu iddia edilen Şebnem Schafer skandal açıklamalarda bulunmuştu. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile el ele görüntülenmesinin sebebi, Şebnem Schaefer'ın sözlerini yalanlamak için olabilir mi? Herkes jet ayrılığın ve jet barışmanın nedenini merak ediyor. İşte Şebnem Schafer'ın sözleri...
Özcan Deniz ile bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Şebnem Schaefer'dan magazin gündeminde bomba etkisi yaratan açıklama! Geçtiğimiz ay 15 aylık eşi Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in boşanma nedeni merak konusu olmuştu. Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanması hakkında bakın neler söyledi...