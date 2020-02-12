Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'iydi... İrem Helvacıoğlu yeni imajıyla hayranlarından tam puan aldı
İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz günlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti. ATV'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' ile yıldızı parlayan oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun zayıf ve kusursuz görünümünün sırrı ortaya çıktı. Beslenme şeklini deniz ürünlerinden yana kullanan 30 yaşındaki güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, 6 ayda 20 kilo birden verdi. Helvacıoğlu, "Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum.Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından İrem Helvacıoğlu'nu zayıflatan pesketaryen diyeti nedir, nasıl yapılır? Sorusunun cevabı araştırıldı. Açıklamasıyla gündem olan İrem Helvacıoğlu, imaj değişikliğine gitti. 30 yaşındaki İrem Helvacıoğlu son halini hayranlarının beğenisine sundu. "Yine güzelliğine hayran bıraktın peri kızı" diye yorum yapan takipçileri, ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum bıraktı. İşte yeni imajıyla İrem Helvacıoğlu ve 6 ayda 20 kilo verdiren pesketaryen diyeti...
Atv'nin başarılı dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu Instagram hesabından yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisiyle 2 yıl süren büyük bir macera yaşadı. Nefes karakteri ile geniş kitleler tarafından çok sevilen ünlü oyuncu, dizinin finalinin ardından dinlenmeye devam ediyor.
ATV'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle parlayan oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun zayıf ve kusursuz görünümünün sırrı ortaya çıktı. Beslenme şeklini deniz ürünlerinden yana kullanan 30 yaşındaki güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, 6 ayda 20 kilo birden verdi. Helvacıoğlu, "Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum.Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum" açıklamasında bulundu.
6 AYDA 20 KİLO VERDİREN PESKETARYEN DİYETİ NEDİR?
Balık, yumurta ve süt üçlüsünü kapsayan Pesketeryan diyetinde yoğurt ürünlerine yer vermek istemezseniz bu besinleri es geçerek diyete devam edebilirsiniz. Çoğu zaman Akdeniz diyeti ile karıştırılan Pesketaryen diyetinin öncelikli protein kaynağı balıktır. İtalyanca'da balık olarak nitelendirilen 'Pesce' kelimesinden türeyen bu diyette bitki bazlı beslenmeye uyanlar ve yine aynı şekilde balık yiyenlere de pesketaryen deniliyor.