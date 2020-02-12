Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'iydi... İrem Helvacıoğlu yeni imajıyla hayranlarından tam puan aldı

Atv'nin başarılı dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu Instagram hesabından yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisiyle 2 yıl süren büyük bir macera yaşadı. Nefes karakteri ile geniş kitleler tarafından çok sevilen ünlü oyuncu, dizinin finalinin ardından dinlenmeye devam ediyor.