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Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyetik çapkın...

Kuruluş Osman çarşamba akşamlarına imzasını atmaya devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi kadrosunda Özge Törer, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Eren Vurdem, Alma Terzic gibi isimleri de bulunduruyor. Bu isimlerin en çok dikkat çekenlerinden biri Aslıhan Karalar. 21 yaşındaki genç yıldız, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Burçin Hatun karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Model of Turkey birinci olan Aslıhan Karalar diziden önce yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Karalar, magazinin ünlü simalarından biriyle aşk yaşamıştı. Peki o isim kim?

12.02.2020 17:12 - Son Güncelleme: 12.02.2020 17:36
Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyetik çapkın...

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterini canlandıran Aslıhan Karalar'ın eski sevgilisi bakın kim. İşte başta Aslıhan Karalar olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

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Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyetik çapkın...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyetik çapkın...

SEDA GÜVEN-KEREMCEM

Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyetik çapkın...

PAMELA-TOPRAK SERGEN

Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyetik çapkın...

BİRKAN SOKULLU - ASLI ENVER

2012 yılında evlenen çift 2015 yılında "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle boşandı. Aslı Enver şu an Murat Boz ile, Birkan Sokullu ise Aslı Enver'den boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç ile birlikte oldu.

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