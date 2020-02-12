Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyetik çapkın...
Kuruluş Osman çarşamba akşamlarına imzasını atmaya devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi kadrosunda Özge Törer, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Eren Vurdem, Alma Terzic gibi isimleri de bulunduruyor. Bu isimlerin en çok dikkat çekenlerinden biri Aslıhan Karalar. 21 yaşındaki genç yıldız, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Burçin Hatun karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Model of Turkey birinci olan Aslıhan Karalar diziden önce yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Karalar, magazinin ünlü simalarından biriyle aşk yaşamıştı. Peki o isim kim?
12.02.2020 17:12
- Son Güncelleme: 12.02.2020 17:36
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