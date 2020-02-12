Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyetik çapkın...

BİRKAN SOKULLU - ASLI ENVER

2012 yılında evlenen çift 2015 yılında "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle boşandı. Aslı Enver şu an Murat Boz ile, Birkan Sokullu ise Aslı Enver'den boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç ile birlikte oldu.