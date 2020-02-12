Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'dan bomba Serenay Sarıkaya yanıtı: Siz de utanıyorsunuz!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkına bir açıklama da Ahu Yağtu'dan geldi. 2012 yılında oyuncu Ahu Yağtu ile evlenen ve bu evlilikten Kemal adında bir oğlu bulunan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyor. Ünlü çift 3 günlük Atina tatilinde yakayı ele verdi. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı Atina sokaklarında belgelendi. 3 günlük Atina kaçamağının ardından gizli aşkın ortaya çıkmasıyla ilk açıklama Defne Samyeli'den geldi. Cem Yılmaz ile evlenmek üzereyken ayrılık haberi ile gündeme gelen Defne Samyeli'nin açıklamasının ardından Ahu Yağtu sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'un, Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı hakkında sözleri...

12.02.2020 14:38 - Son Güncelleme: 12.02.2020 15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





