Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, Ece Erken ve Bircan Bali'nin 'Bittin kızım sen' sözünü affetmedi

"BİTTİN KIZIM SEN!"

Dilekçede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali, müvekkilimin göndermiş olduğu tekzip metninin kendilerine ulaşmış olmasına rağmen kanun gereği yayınlamamış aksine 'sen kimsin tekzip gönderiyorsun, bittin kızım sen, biz bu masada en kralını doğradık' gibi el ve kol hareketleriyle destekleyerek alenen tehdit içeren ifadeler kullanmışlardır"

Helvacıoğlu, Erken ve Bali'ye 20 bin TL maddi, 80 bin TL manevi tazminat davası açtı.