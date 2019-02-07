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Adriana Lima ile yeni sevgilisi Julian Edelman arasındaki yaş farkı herkesi şok etti!

Adriana Lima, Metin Hara'yı çabuk unuttu. Bir ayrılıp bir barışan çift ilişkilerine son noktayı koydu. Ünlü model, bir zamanlar flört ettiği Julian Edelman ile yeniden birlikte olduğu iddia edildi. Bu iddianın sebebi Lima'nın boynuna taktığı kolye oldu. Adriana Lima ile yeni sevgilisi Julian Edelman arasındaki yaş farkı ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Adriana Lima ve yeni sevgilisinin yaşı...

07.02.2019 16:53 - Son Güncelleme: 07.02.2019 17:19
Adriana Lima ile yeni sevgilisi Julian Edelman arasındaki yaş farkı herkesi şok etti!

Adriana Lima yeni aşka yeken açtı. Eski sevgilisi Julian Edelman ile birlikte olduğu iddia ediliyor. Metin Hara'dan büyük Olan Adriana Lima'nın Julian Edelman ile arasındaki yaş farkını öğrenenler şok oluyor.

Adriana Lima ile yeni sevgilisi Julian Edelman arasındaki yaş farkı herkesi şok etti!

Julian Edelman, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) başarılı oyuncularından biri. Lima ile Edelman, 2017'da 8 ay birliktelik yaşamıştı. İngiliz ve ABD basınındaki iddialara göre Adriana Lima, bir zamanlar flört ettiği Julian Edelman'la ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Bir Instagram paylaşımında boynunda görünen 'Patriots' yazılı kolye de ilişkinin kanıtı olarak gösterildi.

Adriana Lima ile yeni sevgilisi Julian Edelman arasındaki yaş farkı herkesi şok etti!

MURAT BOZ

7 MART 1980

Adriana Lima ile yeni sevgilisi Julian Edelman arasındaki yaş farkı herkesi şok etti!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Adriana Lima ile yeni sevgilisi Julian Edelman arasındaki yaş farkı herkesi şok etti!

HADİSE

22 Ekim 1985

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