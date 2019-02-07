Adriana Lima ile yeni sevgilisi Julian Edelman arasındaki yaş farkı herkesi şok etti!

Adriana Lima, Metin Hara'yı çabuk unuttu. Bir ayrılıp bir barışan çift ilişkilerine son noktayı koydu. Ünlü model, bir zamanlar flört ettiği Julian Edelman ile yeniden birlikte olduğu iddia edildi. Bu iddianın sebebi Lima'nın boynuna taktığı kolye oldu. Adriana Lima ile yeni sevgilisi Julian Edelman arasındaki yaş farkı ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Adriana Lima ve yeni sevgilisinin yaşı...

07.02.2019 16:53 - Son Güncelleme: 07.02.2019 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





