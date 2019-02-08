Hazal Kaya ile Ali Atay'ın masalsı düğününün maliyeti ortaya çıktı!

NİKAH ŞEKERİ YERİNE BAĞIŞ...

Çift, gelen konuklar adına üzerinde "Size nikah şekeri vermek yerine adınıza Bir Can Bir Umut Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ne bağışta bulunduk." yazılı bir taş hediye ettiler. Nikaha katılan Nur Fettahoğlu, yakın dostu Hazal Kaya'nın bu anlamlı hareketini sosyal medya hesabından paylaştı.