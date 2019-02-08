GaleriMagazin

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın masalsı düğününün maliyeti ortaya çıktı!

Hazal Kaya ile Ali Atay Çarşamba akşamı Mecidiyeköy'de bir otelde dünyaevine girdi. 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Kaya - Atay çiftinin masalsı düğününün maliyeti ortaya çıktı. Düğününün süsleme organizasyonunu Hazal Kaya'nın yakın dostu Tuvana Büyükçınar yaptı. İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğün maliyeti...

08.02.2019 09:32 - Son Güncelleme: 08.02.2019 10:07
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın masalsı düğününün maliyeti ortaya çıktı!

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen düğün töreninin maliyeti belli oldu.

HAZAL KAYA - ALİ ATAY DÜĞÜNÜ - TIKLA İZLE

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın masalsı düğününün maliyeti ortaya çıktı!

DÜĞÜN MALİYETİ 600 BİN TL

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın masalsı düğünlerinin maliyetinin 600 bin TL'ye yakın olduğu öğrenildi. Düğününün süsleme organizasyonunu Hazal Kaya'nın yakın dostu Tuvana Büyükçınar yaptı.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın masalsı düğününün maliyeti ortaya çıktı!

NİKAH ŞEKERİ YERİNE BAĞIŞ...

Çift, gelen konuklar adına üzerinde "Size nikah şekeri vermek yerine adınıza Bir Can Bir Umut Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ne bağışta bulunduk." yazılı bir taş hediye ettiler. Nikaha katılan Nur Fettahoğlu, yakın dostu Hazal Kaya'nın bu anlamlı hareketini sosyal medya hesabından paylaştı.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın masalsı düğününün maliyeti ortaya çıktı!

AŞK-I MEMNU EKİBİ TAM KADRO KATILDI

5 yıldır birlikte olan Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin nikah şahitliğini yapımcı Mustafa Uslu oyuncu Ertan Saban, Hande Yılmaz ve Elif Dikeç yaptı. 'Aşk-ı Memnu' dizi oyuncularının yoğun katılım gösterdiği düğüne Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer, Selçuk Yöntem, Baran Akbulut, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu- Levent Veziroğlu, Songül Öden, Bülent Şakrak, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Alper Kul, yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, yönetmen Abdullah Oğuz gibi isimler katıldı.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın masalsı düğününün maliyeti ortaya çıktı!

HAZAL KAYA - ALİ ATAY DÜĞÜNÜNDEN KARELER

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, Ece Erken ve Bircan Bali'nin 'Bittin kızım sen' sözünü affetmedi
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, Ece Erken ve Bircan Bali'nin 'Bittin kızım sen' sözünü affetmedi