Hazal Kaya ile Ali Atay'ın masalsı düğününün maliyeti ortaya çıktı!
Hazal Kaya ile Ali Atay Çarşamba akşamı Mecidiyeköy'de bir otelde dünyaevine girdi. 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Kaya - Atay çiftinin masalsı düğününün maliyeti ortaya çıktı. Düğününün süsleme organizasyonunu Hazal Kaya'nın yakın dostu Tuvana Büyükçınar yaptı. İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğün maliyeti...
Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen düğün töreninin maliyeti belli oldu.
NİKAH ŞEKERİ YERİNE BAĞIŞ...
Çift, gelen konuklar adına üzerinde "Size nikah şekeri vermek yerine adınıza Bir Can Bir Umut Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ne bağışta bulunduk." yazılı bir taş hediye ettiler. Nikaha katılan Nur Fettahoğlu, yakın dostu Hazal Kaya'nın bu anlamlı hareketini sosyal medya hesabından paylaştı.
AŞK-I MEMNU EKİBİ TAM KADRO KATILDI
5 yıldır birlikte olan Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin nikah şahitliğini yapımcı Mustafa Uslu oyuncu Ertan Saban, Hande Yılmaz ve Elif Dikeç yaptı. 'Aşk-ı Memnu' dizi oyuncularının yoğun katılım gösterdiği düğüne Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer, Selçuk Yöntem, Baran Akbulut, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu- Levent Veziroğlu, Songül Öden, Bülent Şakrak, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Alper Kul, yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, yönetmen Abdullah Oğuz gibi isimler katıldı.