Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i bu yöntemle dal gibi kalmış! 6 ayda 20 kilo verdiren İrem Helvacıoğlu diyeti! 33 yaşında 55 kilo olmanın sırrı!
Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim, Güneşin Kızları ve Baş Belası ve son olarak Yürek Çıkmazı dizisiyle gündeme gelen başarılı oyuncu bakın nasıl kilo verdi! Gurme Yolaç Özcan ile yaşadığı aşkın sonlanmasının ardından şimdilerde kalbi boş olan Helvacıoğlu fit vücuduyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu zayıflığının sırrını bir dergide verdiği röportajla açıkladı. İşte İrem Helvacıoğlu'na 6 ayda 20 kilo verdiren mucize diyet.
24.04.2023 09:03 - Son Güncelleme: 24.04.2023 09:03
Fit vücuduyla sık sık gündeme gelen İrem Helvacıoğlu'nun eski halini görenler gözlerine inanamadı. Yürek Çıkmazı isimli dizide yer alan başarılı oyuncu ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i olarak gönüllerde taht kurmuştu. 6 ayda 20 kilo veren Helvacıoğlu bakın hangi diyeti uygulamış! İşte ünlü oyuncunun 20 kilo verme yöntemi...
İlk olarak 2010 yılında ekrana adım atan İrem Helvacıoğlu, Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol almasıyla tanınmaya başladı.
İrem Helvacığlu, Sen Anlat Karadeniz dizisinde ise Nefes rolüyle gönüllerde taht kurmuştu. Güzel oyuncu fit vücuduyla da birçok kişinin beğensini topluyor.