68 yaşındaki Lale Ilgaz’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Gülen Gözler'in Hasret'i, Adile Naşit'le Münir Özkul’un minik kızıydı...
1977 yapımı Gülen Gözler'de Adile Naşit'le Münir Özkul'un en küçük kızı Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz, yıllar sonra gündem oldu. Şener Şen, Itır Esen, Ayşen Gruda, Müjde Ar, Şevket Altuğ gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ilgaz'ın son hali merak edildi. Şimdilerde 68 yaşında olan ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Yıllar ona acımamış" yorumunda bulundu. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali...
23.04.2023 17:25 - Son Güncelleme: 23.04.2023 17:25
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Gülen Gözler filminde Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.