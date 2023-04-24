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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ‘haçan’ sorusu geceye damga vurdu! Bakın aslında ne anlama geliyormuş

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ‘haçan’ sorusu geceye damga vurdu! Bakın aslında ne anlama geliyormuş

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 'haçan' sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

24.04.2023 00:38 - Son Güncelleme: 24.04.2023 01:04
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ‘haçan’ sorusu geceye damga vurdu! Bakın aslında ne anlama geliyormuş

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ‘haçan’ sorusu geceye damga vurdu! Bakın aslında ne anlama geliyormuş

Nefes kesen bölümde Melisa Kurban adlı yarışmacıya yönetilen soru geceye damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ‘haçan’ sorusu geceye damga vurdu! Bakın aslında ne anlama geliyormuş

100 bin TL değerindeki 'haçan' sorusu büyük merak uyandırırken, cevabı büyük şaşkınlık yarattı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ‘haçan’ sorusu geceye damga vurdu! Bakın aslında ne anlama geliyormuş



İşte o soru;
"Anadolu'nun birçok yöresinde ve özellikle Karadeniz'de "haçan" kelimesi genellikle hangi anlamlarda kullanılır?"

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de ‘haçan’ sorusu geceye damga vurdu! Bakın aslında ne anlama geliyormuş

A) KİM, KİMİNLE

B) NEDEN, NİÇİN

C) NE ZAMAN, NE ÇABUK

D) NEREDE, NASIL

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