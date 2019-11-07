Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ı görenler tanımakta güçlük çekiyor! Final öncesi çok konuşuldu

Sen Anlat Karadeniz'in güzel Avukatı Esma, gerçek hayattaki haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu Duygu Üstünbaş'ın sosyal medya paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Duygu Üstünbaş'ın bu kez de en çok makyajsız hali merak konusu oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Avukat Esma'sı Duygu Üstünbaş ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…