Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ı görenler tanımakta güçlük çekiyor! Final öncesi çok konuşuldu
Yayın hayatına başladığı günden bu yana çarşamba akşamları ekranlarda 'Karadeniz fırtınası' estiren Sen Anlat Karadeniz, 13 Kasım akşamı yayınlanacak final bölümü ile izleyicisine veda edecek. Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Tahir ve İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Nefes karakterinin büyük aşkını ve hikayesini anlatan dizi, pek çok genç ismi de sektöre kazandırdı. Onlardan biri de dizide Avukat Esma'ya hayat veren ve duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Duygu Üstünbaş. 1990 Ankara doğumlu olan Duygu Üstünbaş'ın 10 parmağında 10 marifet. Aynı zamanda Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Duygu Üstünbaş, sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Sosyal medyada dizideki halinden bambaşka bir profil çizen Duygu Üstünbaş'ın bu hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Duygu Üstünbaş olmak üzere ünlülerin makyajsız fotoğrafları.
07.11.2019 11:11
- Son Güncelleme: 07.11.2019 11:18
Sen Anlat Karadeniz'in güzel Avukatı Esma, gerçek hayattaki haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu Duygu Üstünbaş'ın sosyal medya paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Duygu Üstünbaş'ın bu kez de en çok makyajsız hali merak konusu oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Avukat Esma'sı Duygu Üstünbaş ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…
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