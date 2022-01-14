Sen Anlat Karadeniz’in Asiye’siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü’nün ’evet’ dediği o an...

"Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk! beklemediğim bir an ama en çok sevdiğim doğallıkta, akışta aşka dönüştü yine her şey birdenbire. I said yes @fatihicmeli bu ana ortak olan "can" dostlar Onur'cuğum&Aslı'cığım teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz.