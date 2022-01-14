Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü'nün 'evet' dediği o an...
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisinden Paris'te evlilik teklifi aldı... Müzik piyasasında büyük başarı sağlayarak adından söz ettiren Öykü Gürman, oyunculukta da bir o kadar yetenekli. Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Asiye karakteri ile hafızalara kazınan Öykü Gürman, kariyeri kadar özel hayatında da oldukça mutlu. Yaklaşık 4 yıldır reklamcı Fatih İçmeli ile birlikte olan 39 yaşındaki Öykü Gürman bugün Paris'te dünyaevine giriyor. İşte Öykü'nün 'evet' dediği o anlar...
14.01.2022 11:49
- Son Güncelleme: 14.01.2022 12:02
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü'nün 'evet' dediği o an...
Müzik piyasasasında büyük başarı sağlayarak adından söz ettiren Öykü Gürman, oyunculukta da bir o kadar yetenekli. Yaklaşık 4 yıldır reklamcı Fatih içmeli ile birlikte olan 39 yaşındaki sanatçı, ilişkilerini evlilikle taçlandırıyor.
BU AKŞAM EVLENİYOR
Paris'te romantik bir evlilik teklifi alan Öykü Gürman, "Evet" dedi. Çift, bu akşam Paris'te dünyaevine girecek.