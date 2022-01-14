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Haberler Magazin Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü'nün 'evet' dediği o an...

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü'nün 'evet' dediği o an...

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisinden Paris'te evlilik teklifi aldı... Müzik piyasasında büyük başarı sağlayarak adından söz ettiren Öykü Gürman, oyunculukta da bir o kadar yetenekli. Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Asiye karakteri ile hafızalara kazınan Öykü Gürman, kariyeri kadar özel hayatında da oldukça mutlu. Yaklaşık 4 yıldır reklamcı Fatih İçmeli ile birlikte olan 39 yaşındaki Öykü Gürman bugün Paris'te dünyaevine giriyor. İşte Öykü'nün 'evet' dediği o anlar...

14.01.2022 11:49 - Son Güncelleme: 14.01.2022 12:02
Sen Anlat Karadeniz’in Asiye’siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü’nün ’evet’ dediği o an...

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü'nün 'evet' dediği o an...

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Sen Anlat Karadeniz’in Asiye’siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü’nün ’evet’ dediği o an...

Müzik piyasasasında büyük başarı sağlayarak adından söz ettiren Öykü Gürman, oyunculukta da bir o kadar yetenekli. Yaklaşık 4 yıldır reklamcı Fatih içmeli ile birlikte olan 39 yaşındaki sanatçı, ilişkilerini evlilikle taçlandırıyor.

Sen Anlat Karadeniz’in Asiye’siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü’nün ’evet’ dediği o an...

BU AKŞAM EVLENİYOR

Paris'te romantik bir evlilik teklifi alan Öykü Gürman, "Evet" dedi. Çift, bu akşam Paris'te dünyaevine girecek.

Sen Anlat Karadeniz’in Asiye’siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü’nün ’evet’ dediği o an...

"EVET DEDİM"

O anları Instagram hesabından yayınlayan Gürman, altına duygusal bir de not ekledi:

Sen Anlat Karadeniz’in Asiye’siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü’nün ’evet’ dediği o an...

"Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk! beklemediğim bir an ama en çok sevdiğim doğallıkta, akışta aşka dönüştü yine her şey birdenbire. I said yes @fatihicmeli bu ana ortak olan "can" dostlar Onur'cuğum&Aslı'cığım teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz.

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