Şeyma Subaşı bitmek bilmeyen tatilinden bikinili paylaştı! İç çamaşırsız pozlarından sonra bu kez boydan boya...

Türkiye'yi terk eden uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, soluğu Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'da almıştı. Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla uzun süredir gündemde olan Subaşı, Tulum'da güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.