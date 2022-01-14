Şeyma Subaşı bitmek bilmeyen tatilinden bikinili paylaştı! İç çamaşırsız pozlarından sonra bu kez boydan boya...
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi yanındayken eski eşi Acun Ilıcalı ile pişti olan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımıyla bir kez daha gündemde. Yılbaşında paylaştığı sevgilisi Meedo'yla öpüşme videosundan sonra olay olan Şeyma Subaşı bu kez bitmek bilmeyen tatilinden bikinili pozlarını paylaştı. Meksika'da Tulum plajlarında bikinili pozlar veren Şeyma Subaşı o kareleri 'filtresiz' notuyla Instagram'dan paylaştı.
14.01.2022 11:49
- Son Güncelleme: 14.01.2022 11:49
Türkiye'yi terk eden uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, soluğu Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'da almıştı. Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla uzun süredir gündemde olan Subaşı, Tulum'da güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.