Demet Özdemir - Oğuzhan Koç aşkı bitti ikili arasında tüm bağlar tamamen koptu! Ayrılık nedeni merak ediliyordu meğer terk eden Demet’miş...

Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan isim meğerse Demet Özdemir imiş. Güzel oyuncu aşk yaşadığı sevgilisini terk etmiş. İddiaya göre; Demet Özdemir Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını da sildi. Oğuzhan Koç ise fotoğrafları birkaç saat sonra sildi.