Demet Özdemir - Oğuzhan Koç aşkı bitti ikili arasında tüm bağlar tamamen koptu! Ayrılık nedeni merak ediliyordu meğer terk eden Demet'miş...
Demet Özdemir - Oğuzhan Koç aşkı bitti ikili arasında tüm bağlar tamamen koptu! Ayrılık nedeni merak ediliyordu meğer terk eden Demet'miş... Magazin gündemine bomba gibi düşen 2021'in dikkat çeken aşıklarının ayrılığı da büyük ses getirdi. Yılın başında başlayan aşk yılın sonunda bitti. Geçtiğimiz yaz aylarında dudak dudağa pozları basına yansıyan ünlü çiftin tatil için gittikleri Paris dönüşü büyük bir kavga ettiği ve anlaşamadıkları için ayrılık kararı aldığı konuşuluyordu. Demet - Oğuzhan aşkının bitme nedeni olarak ortaya atılan iddiaların ardından yeni iddialar da kulislerde dolaşıyor. İkili arasında tüm bağlar tamamen koptu Demet, Oğuzhan'ı sildi geçti.
Demet Özdemir - Oğuzhan Koç aşkı bitti ikili arasında tüm bağlar tamamen koptu! Ayrılık nedeni merak ediliyordu meğer terk eden Demet'miş...
Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan isim meğerse Demet Özdemir imiş. Güzel oyuncu aşk yaşadığı sevgilisini terk etmiş. İddiaya göre; Demet Özdemir Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını da sildi. Oğuzhan Koç ise fotoğrafları birkaç saat sonra sildi.
ŞOK AYRILIKLA İLGİLİ OLAY SÖZLER!
Demet Özdemir - Oğuzhan Koç ayrılığının nedeni ortaya çıktı! 2021'i Çeşme'de Oğuzhan Koç'la karşılayan Demet Özdemir, ilişkileri ortaya çıkınca gazetecilere, "Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" diye espri yapmıştı...
2021 yılının başında ilişkilerinin ilan etmeleri ile magazin gündemine düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aşklarını basından uzak yaşamayı tercih ediyordu.