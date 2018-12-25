Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'dan yürek hoplatan paylaşım! Sosyal medya sallandı!
Sen Anlat Karadeniz dizisine renk katan Öykü Gürman sosyal medya hesabından bornozlu paylaşımda bulundu. Öykü Gürman'ın bu paylaşımına binlerce beğeni yağdı. Sen Anlat Karadeniz'de oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de gündeme gelen Öykü Gürman, fotoğrafının altına, "Bir siyah beyaz kare içinde, hepsi hepsi bir hatıra işte... sevdim ben bu fotoğrafı, konser öncesi hazırlık, bir "an" ancak böyle güzel,estetik yakalanırdı... " notunu düştü. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'sinin yürek hoplatan fotoğrafı...
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si ünlü şarkıcı Öykü Gürman, Instagram hesabından paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu.
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SEN ANLAT KARADENİZ'İN YILDIZI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Güzel oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi. Bornozlu fotoğraf çektirme akımına uyan Gürman, yatak üzerinde bornozla poz verdi. Oyuncunun bornozlu pozu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyayı salladı.
1997 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Cihat Aşkın'dan özel keman dersleri aldı. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Bu süre içinde gerek keman gerekse solist olarak okul konserlerinde aktif roller aldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.