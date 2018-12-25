Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'dan yürek hoplatan paylaşım! Sosyal medya sallandı!

"SEVDİM BEN BU FOTOĞRAFI!

Oyuncu, yarı çıplak bornozlu fotoğrafına, "Bir siyah beyaz kare içinde, hepsi hepsi bir hatıra işte... sevdim ben bu fotoğrafı, konser öncesi hazırlık, bir "an" ancak böyle güzel,estetik yakalanırdı... " notunu düştü.