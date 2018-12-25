Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimine çok şaşıracaksınız!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, hem oyunculuğu hem de duruşuyla izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor. EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın yıllar içerisinde uğradığı değişim görenleri bir hayli şaşırtacağa benziyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da her zorluğun altından kalkan Çakırbeyli Ailesi'nin lideri Oktay Kaynarca'nın ve diğer ünlülerin değişimi...