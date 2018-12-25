Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimine çok şaşıracaksınız!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, hem oyunculuğu hem de duruşuyla izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor. EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın yıllar içerisinde uğradığı değişim görenleri bir hayli şaşırtacağa benziyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da her zorluğun altından kalkan Çakırbeyli Ailesi'nin lideri Oktay Kaynarca'nın ve diğer ünlülerin değişimi...

25 Aralık 2018 Salı, 14:23:13 Güncelleme: 14:28:37
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimine çok şaşıracaksınız!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimini görmeye hazır mısınız? İşte EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski hali...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 121. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimine çok şaşıracaksınız!

İpek Tenolcay

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimine çok şaşıracaksınız!

Necati Şaşmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimine çok şaşıracaksınız!

Özgü Namal

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimine çok şaşıracaksınız!

Seray Sever

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