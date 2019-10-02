Vav TV İzle
Haberler Magazin Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı

Yeşilçam'ın yıldızların biri, mankenler kraliçesiydi... Bahar Erdeniz daha sonra Fenerbahçe'nin yıldızı ile evlendi ve podyumlardan ve ekranlardan elini eteğini çekti. Tahtı ise oğluna devretti. Oğlu ise şimdilerde, ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de rol alıyor. Bahar Erdeniz'in Sen Anlat Karadeniz'de oynayan oğlunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin çocukları...

02.10.2019 15:47 - Son Güncelleme: 28.06.2022 16:07
Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam’ın yıldızı Bahar Erdeniz’in oğlu çıktı

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu, mankenler kraliçesi olarak anılan Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz reytinglerde zirvedeki yerini korumayı başarırken, genç oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi.

Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz, Sen Anlat Karadeniz'in genç oyuncusunun annesi çıktı.

İşte ünlülerin çocukları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam’ın yıldızı Bahar Erdeniz’in oğlu çıktı

Bahar Erdeniz LCC (Language and Culture Centre) ve Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi oldu. Afacan Küçük Serseri filmi ile sinemaya geçti.

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam’ın yıldızı Bahar Erdeniz’in oğlu çıktı

Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı. "Öte yandan Bahar Erdeniz ve Engin Verel, gazetelere "Vur Engin Vur!" başlığıyla da konu oldu. O dönem de Engin Verel karısına laf atan iki kişiyi tek başına dövdü.

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam’ın yıldızı Bahar Erdeniz’in oğlu çıktı

Bahar Erdeniz dönemin en önemli dergilerinden Ses dergisine kapak oldu. Engin Verel ile evlenen Bahar Erdeniz'in bir oğlu oldu.

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam’ın yıldızı Bahar Erdeniz’in oğlu çıktı

Ve oğlu Sen Anlat Karadeniz'de rol aldı. Peki o ünlü oyuncu kim?

İŞTE ÜNLÜ İSİMLER VE ÇOCUKLARI...

SON DAKİKA