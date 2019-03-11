Her paylaşımı olay olan şarkıcı Hatice poyumda büyük bir skandala imza attı! Kalçasını gösteren Hatice'ye tepkiler büyüyor
Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin hayatları vatandaşların hep ilgi odağında olmuştur. Ünlü isimler bazen öyle olaylara karışıyorlar ki, olup biteni tanımlamak için "skandal" kelimesinden daha uygun bir başka kelime bulunamıyor. Şakıcı Hatice Çarpar da podyumda büyük bir skandala imza attı. Her paylaşımı olay olan şarkıcı Hatice, bu sefer de manken olarak çıktığı defilede yürürken birden kalçasını gösterdi. Hatice'nin bu skandal hareketi sanat dünyasından büyük bir tepki topladı. İşte Hatice'ye gösterien o tepkiler....
11.03.2019 18:46
- Son Güncelleme: 11.03.2019 19:02
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