GaleriMagazin

Her paylaşımı olay olan şarkıcı Hatice poyumda büyük bir skandala imza attı! Kalçasını gösteren Hatice'ye tepkiler büyüyor

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin hayatları vatandaşların hep ilgi odağında olmuştur. Ünlü isimler bazen öyle olaylara karışıyorlar ki, olup biteni tanımlamak için "skandal" kelimesinden daha uygun bir başka kelime bulunamıyor. Şakıcı Hatice Çarpar da podyumda büyük bir skandala imza attı. Her paylaşımı olay olan şarkıcı Hatice, bu sefer de manken olarak çıktığı defilede yürürken birden kalçasını gösterdi. Hatice'nin bu skandal hareketi sanat dünyasından büyük bir tepki topladı. İşte Hatice'ye gösterien o tepkiler....

11.03.2019 18:46 - Son Güncelleme: 11.03.2019 19:02
Her paylaşımı olay olan şarkıcı Hatice poyumda büyük bir skandala imza attı! Kalçasını gösteren Hatice'ye tepkiler büyüyor

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin hayatları vatandaşların hep ilgi odağında olmuştur. Ünlü isimler bazen öyle olaylara karışıyorlar ki, olup biteni tanımlamak için "skandal" kelimesinden daha uygun bir başka kelime bulunamıyor.

Her paylaşımı olay olan şarkıcı Hatice poyumda büyük bir skandala imza attı! Kalçasını gösteren Hatice'ye tepkiler büyüyor

Şakıcı Hatice Çarpar da bu skandallara karışan isimlerden biri.

Her paylaşımı olay olan şarkıcı Hatice poyumda büyük bir skandala imza attı! Kalçasını gösteren Hatice'ye tepkiler büyüyor

Her paylaşımı olay olan şarkıcı Hatice, bu sefer de manken olarak çıktığı defilede yürürken birden kalçasını gösterdi.

Her paylaşımı olay olan şarkıcı Hatice poyumda büyük bir skandala imza attı! Kalçasını gösteren Hatice'ye tepkiler büyüyor

Hatice'nin bu skandal hareketi sanat dünyasından büyük bir tepki topladı.

Her paylaşımı olay olan şarkıcı Hatice poyumda büyük bir skandala imza attı! Kalçasını gösteren Hatice'ye tepkiler büyüyor

İşte Hatice'ye gösterien o tepkiler....

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu hakkında şaşırtan gerçek! Kötü adam Vedat eskiden...
Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu hakkında şaşırtan gerçek! Kötü adam Vedat eskiden...