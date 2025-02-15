Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Sen Ağlama İstanbul dizisinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent, Burcu Cavrar gibi isimlerle kamera karşısına geçen Veda Yurtsever'in hayatı merak edildi.

Veda Yurtsever Kimdir? 1 Ocak 1969'da Bingöl'de dünyaya gelen Veda Yurtsever, Eskişehir Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Çocukluğu ve ilk gençliği, Bingöl, İstanbul ve Diyarbakır arasında geçen oyuncu, o dönemde ailesinden aldığı harçlıklar ile Diyarbakır'da Devlet Tiyatrosuna giderek burada pek çok oyun izledi.

Ortaokul ve lise döneminde çalışmalarını sürdürmesine karşın üniversite döneminde oyuncu olma isteğini açığa çıkaran Yurtsever, kararı ailesi tarafından hoş karşılanmamış olsa da Eskişehir'e gelerek oyunculuk üzerine eğitim almaya başladı. Başarılı bir eğitim yaşantısı geçiren Veda Yurtsever, mezun olduktan sonra önce Bingöl daha sonra Diyarbakır'a geçti.

Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda oynadı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcılığı yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro bölümünde eğitmen olarak çalıştı.