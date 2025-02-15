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Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı!

İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent, Burcu Cavrar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisine Zerrin karakteriyle dahil olan Veda Yurtsever'in hayatı merak edildi. 56 yaşındaki Veda Yurtsever'in 20 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun Hayat Bilgisi, Kınalı Kar, Güldür Güldür gibi yapımlarda rol alan meslektaşıyla bir dönem evli olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:36 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:36
Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Sen Ağlama İstanbul dizisinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent, Burcu Cavrar gibi isimlerle kamera karşısına geçen Veda Yurtsever'in hayatı merak edildi.

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Veda Yurtsever Kimdir?

1 Ocak 1969'da Bingöl'de dünyaya gelen Veda Yurtsever, Eskişehir Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Çocukluğu ve ilk gençliği, Bingöl, İstanbul ve Diyarbakır arasında geçen oyuncu, o dönemde ailesinden aldığı harçlıklar ile Diyarbakır'da Devlet Tiyatrosuna giderek burada pek çok oyun izledi.

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Ortaokul ve lise döneminde çalışmalarını sürdürmesine karşın üniversite döneminde oyuncu olma isteğini açığa çıkaran Yurtsever, kararı ailesi tarafından hoş karşılanmamış olsa da Eskişehir'e gelerek oyunculuk üzerine eğitim almaya başladı. Başarılı bir eğitim yaşantısı geçiren Veda Yurtsever, mezun olduktan sonra önce Bingöl daha sonra Diyarbakır'a geçti.

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda oynadı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcılığı yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro bölümünde eğitmen olarak çalıştı.

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda aynı zamanda eğitmenlikte yapan Veda Yurtsever, aynı dönem içerisinde dizi kariyerine de adım attı ve kısa süreli de olsa yapımlarda yer almaya başladı.

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Üç Kız Kardeş gibi dizilerde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi.

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

56 yaşındaki Veda Yurtsever'in 20 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Ünlü oyuncunun Hayat Bilgisi, Kınalı Kar, Güldür Güldür gibi yapımlarda rol alan meslektaşıyla bir dönem evli olduğu ortaya çıktı.

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

İşte Veda Yurtsever başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Ebru Şallı ve Ozan Orhon

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Yeşim Salkım ve İlker İnanoğlu

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Seda Sayan ve Onur Şan

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Ata Demirer ve Özge Borak

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Merve Dizdar ve Gürkan Altundaşar

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

VEDA YURTSEVER

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

VEDA YURTSEVER VE MAHİR İPEK

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

VEDA YURTSEVER VE MAHİR İPEK

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

VEDA YURTSEVER VE MAHİR İPEK

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Birce Akalay ve Sarp Leventoğlu

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Cem Yılmaz ve Ahu Tuğba

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Okan Bayülgen ve Zeyno Günenç

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin

Sen Ağlama İstanbul’un Zerrin’i Veda Yurtsever’in 20 yıllık eski eşi Hayat Bilgisi’nin yıldızı çıktı!

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar