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7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: “Benim bu hayattaki şansımsın”

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son yıllarda özellikle çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi. Tatlıses bu kez Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'e özel yaptığı paylaşımla çok konuştu. Oğlunun yeni yaşını kutlayan İbrahim Tatlıses'in seçtiği ifadeler dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 15:24 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 15:27
7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son yıllarda özellikle çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

Tatlıses bu kez Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'e özel yaptığı paylaşımla çok konuştu.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

Yasemin Şefkatli ile olan mutlu evliliğini ikizleriyle taçlandıran İdo Tatlıses, 33 yaşına girdi.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabında oğlu İdo Tatlıses ile verdiği bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

"BENİM BU HAYATTAKİ ŞANSIMSIN"

İbrahim Tatlıses paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İdo'm annen seni iyi ki doğurmuş. Seni benim bu hayattaki şansımsın.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

Beni hiç üzmedin evlat! Allah da seni, eşini ve evlatlarını hiç üzmesin! Doğum günün kutlu olsun oğlum!"

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı...

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI

Öte yandan İbrahim Tatlıses'in çocukları da merak konusu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in çocukları...

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

İbrahim Tatlıses ve kızı Zübeyde Melek

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

İbrahim Tatlıses ve kızı Gülşen

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten oğlu İdo Tatlıses’e özel kutlama: Benim bu hayattaki şansımsın

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak