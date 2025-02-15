Akın Akınözü’nün anne özlemi! “En gerçek sevgilim” deyip paylaştı!

Ünlü oyuncu Özlem Akınözü, geçen sene temmuz ayında 59 yaşında vefat etti. Merhum oyuncunun oğlu Akın Akınözü ise annesini 14 Şubat Sevgililer Günü'nde andı.
Annesinin vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Akınözü, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına düştüğü not ise takipçilerini duygulandırdı.
Annesinin vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Akınözü, duygularını şu sözlerle dile getirdi; "İlk sevgilim, en gerçek sevgilim, ölümsüz sevgilim, sonsuz sevgilim… Sevgililer Günün kutlu olsun"
İşte o paylaşım...
Oyuncu, daha önce 34'üncü yaş gününde de annesini duygusal bir mesajla anmıştı.
Doğum günü pastasının yanına annesinin fotoğrafını koyan Akınözü, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde daha da iyi anlıyorum.
Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem"
Akınözü, annesini kaybettikten sonra yaptığı paylaşımda ise şunları söylemişti: "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim.
Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim.