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Akın Akınözü’nün anne özlemi! “En gerçek sevgilim” deyip paylaştı!

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçen temmuz ayında annesi Özlem Akınözü'nün acı haberiyle sarsıldı. Akınözü, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nün Sevgililer Günü'nde unutmadı ve duygu yüklü bir paylaşımla andı. "En gerçek sevgilim" diyen ünlü oyuncunun paylaşımı, yürek burktu.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:02 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:02
Akın Akınözü’nün anne özlemi! En gerçek sevgilim deyip paylaştı!

Ünlü oyuncu Özlem Akınözü, geçen sene temmuz ayında 59 yaşında vefat etti. Merhum oyuncunun oğlu Akın Akınözü ise annesini 14 Şubat Sevgililer Günü'nde andı.

Akın Akınözü’nün anne özlemi! En gerçek sevgilim deyip paylaştı!

Annesinin vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Akınözü, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı.

Akın Akınözü’nün anne özlemi! En gerçek sevgilim deyip paylaştı!

Ünlü oyuncunun paylaşımına düştüğü not ise takipçilerini duygulandırdı.

Akın Akınözü’nün anne özlemi! En gerçek sevgilim deyip paylaştı!

Annesinin vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Akınözü, duygularını şu sözlerle dile getirdi; "İlk sevgilim, en gerçek sevgilim, ölümsüz sevgilim, sonsuz sevgilim… Sevgililer Günün kutlu olsun"

Akın Akınözü’nün anne özlemi! En gerçek sevgilim deyip paylaştı!

İşte o paylaşım...

Akın Akınözü’nün anne özlemi! En gerçek sevgilim deyip paylaştı!

Oyuncu, daha önce 34'üncü yaş gününde de annesini duygusal bir mesajla anmıştı.

Akın Akınözü’nün anne özlemi! En gerçek sevgilim deyip paylaştı!

Doğum günü pastasının yanına annesinin fotoğrafını koyan Akınözü, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde daha da iyi anlıyorum.

Akın Akınözü’nün anne özlemi! En gerçek sevgilim deyip paylaştı!

Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem"

Akın Akınözü’nün anne özlemi! En gerçek sevgilim deyip paylaştı!

Akınözü, annesini kaybettikten sonra yaptığı paylaşımda ise şunları söylemişti: "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim.

Akın Akınözü’nün anne özlemi! En gerçek sevgilim deyip paylaştı!

Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim.

Akın Akınözü’nün anne özlemi! En gerçek sevgilim deyip paylaştı!

Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim.

Akın Akınözü’nün anne özlemi! En gerçek sevgilim deyip paylaştı!

Çünkü ben seni kaybettim... Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak... Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz 'ÖZLEM'"