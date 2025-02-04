Faik Öztürk'ün o sözleri çıldırttı! Safiye Soyman açtı ağzını yumdu gözünü: “Ben varsam Faik var”

"FOBİM VAR" Öte yandan Soyman, "Benim imzaya karşı bir fobim var. Çok küçük yaşta evlendiğim için, bundan dolayı evlenmiyorum. Evlenseydim çoktan ayrılmıştım" diye konuştu.

YALI ÇAPKINI'NI ARATMAYAN HAYAT HİKAYESİ! Öte yandan Safiye Soyman, daha önce verdiği bir röportajda küçük yaşta yaptığı evlilikten bahsetmişti. Soyman'ın başına gelenler Yalı Çapkını dizisine benzetilmişti.

"ABLAMI İSTEMEYE GELDİLER BENİ ALIP GİTTİLER" İlk evliliğini 13 yaşında bir akrabasıyla yaptığını dile getiren Safiye Soyman, şunları söylemişti: "Şu an da bir dizi var. Küçük yaşta ablamı istemeye geldiler, beni görünce bana yöneldiler.

Ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini istiyelim dediler. Babam o zamanlar döverdi. Yaşımı büyüttüler mahkeme kararıyla. Öyle evlendim, yoksa nikah falan olmuyordu. 15 gün içerisinde evlendim"