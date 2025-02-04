Faik Öztürk'ün o sözleri çıldırttı! Safiye Soyman açtı ağzını yumdu gözünü: “Ben varsam Faik var”

Safiye Soyman, 2000 yılından beri birlikteli yaşadığı hayat arkadaşı Faik Öztürk'le sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Eğlenceli halleriyle dikkat çeken ünlü çift, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Bir YouTube programına konuk olan Soyman'a, Faik Öztürk'ün "'Allah korusun da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder Safiye. Ama bana bir şey olmaz. Ben iş adamıyım ben çalışmasam da hayatıma devam ederim" sözleri hatırlatıldı.
Hayat arkadaşının bu sözlerine sinirlenip kendini daha fazla tutmayan Safiye Soyman adeta ateş püskürdü.
Soyman bu sözlere karşılık olarak şunları söyledi: "Faik'i ben yarattım. Ben olmazsam biter. Sıradan bir işletmeciydi, restoran sahibiydi. Benimle beraber 'Faik' oldu. Ben varsam Faik var!"
"FOBİM VAR"
Öte yandan Soyman, "Benim imzaya karşı bir fobim var. Çok küçük yaşta evlendiğim için, bundan dolayı evlenmiyorum. Evlenseydim çoktan ayrılmıştım" diye konuştu.
YALI ÇAPKINI'NI ARATMAYAN HAYAT HİKAYESİ!
Öte yandan Safiye Soyman, daha önce verdiği bir röportajda küçük yaşta yaptığı evlilikten bahsetmişti. Soyman'ın başına gelenler Yalı Çapkını dizisine benzetilmişti.
"ABLAMI İSTEMEYE GELDİLER BENİ ALIP GİTTİLER"
İlk evliliğini 13 yaşında bir akrabasıyla yaptığını dile getiren Safiye Soyman, şunları söylemişti: "Şu an da bir dizi var. Küçük yaşta ablamı istemeye geldiler, beni görünce bana yöneldiler.
Ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini istiyelim dediler. Babam o zamanlar döverdi. Yaşımı büyüttüler mahkeme kararıyla. Öyle evlendim, yoksa nikah falan olmuyordu. 15 gün içerisinde evlendim"
Çocuk gelin olan Safiye Soyman, "Anneniz demedi mi bu daha çocuk, bunu neden veriyoruz? diye" sorusu karşısında o dönemlerde babasından korktuğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Babam hükümdar gibiydi.
Dediği dedik, astığı astık, kestiği kestik. Heybetliydi. Hatırlı, sevilen mahallede hocaydı kendisi, hafızdı.
Ablam 15 gün önce nişanlanmıştı. Onu görmeye gelince beni gördüler bana karar verdiler.
Ben hayır falan desem de babam, kız diyeceklerine gelin desinler dedi"
Safiye Soyman