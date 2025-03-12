Semiramis Pekkan’dan Enis Arıkan’a esprili yanıt: “Ablamla beni ilk kocam da karıştırdı”

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Enis Arıkan, ünlü sanatçı Semiramis Pekkan'ın YouTube programına konuk oldu. Programda ikili, ilk tanışma anlarını anlatırken oldukça eğlenceli ve ilginç bir anı paylaştı.
AJDA PEKKAN SANDI!
Son dönemin popüler oyuncularından Enis Arıkan, Semiramis Pekkan ile tanışma hikayesini anlatırken, ünlü sanatçıyı kardeşi Ajda Pekkan sandığını itiraf etti. Arıkan, yaşadığı utanç dolu anları şu sözlerle dile getirdi:
"Ben yıllardır Ajda Pekkan'ın beni çok sevdiğini duyuyordum. Ben de ona hayranım. Bir gün bir konser sırasında onunla tanışmayı hayal ettim. Harbiye'de bir konserde denk geldiğimizi düşündüm. "
"Uzun süre onun fark etmesi için etrafında gezindim, yanına gitmeye utandım. Sonunda cesaretimi toplayıp 'Ben Enis' dedim. O da 'Ben de Semiramis' dedi. O an çok utandım, nasıl karıştırabilirim diye kendime kızdım."
SEMİRAMİS PEKKAN'IN ESPRİLİ CEVABI
Arıkan'ın bu samimi itirafına karşılık Semiramis Pekkan'dan da esprili bir yanıt geldi. Pekkan, yaşanan bu karışıklığa alışık olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı."
Bu sözlerle Arıkan'ı rahatlatan Semiramis Pekkan, ünlü oyuncuyu ilk gördüğü an yaşadığı şaşkınlığı da anlattı:
"Tabii ki ben seni tanıyordum, çok da beğeniyordum ama gelip 'Ben Enis' dedin ve gittin. Ondan sonra bir defa dönüp de bana bakmadın. O an 'Ne kadar enteresan, çok tuhaf ve çok soğuk bir çocuk' diye düşündüm."
ENİS ARIKAN: "İÇİME KAPANDIM"
Semiramis Pekkan'ın sözlerine kahkahalarla karşılık veren Enis Arıkan, o an ne kadar utandığını şu sözlerle dile getirdi:
"Ben o sırada dizime vuruyordum. Bana bir utanma geldi, gerçekten nasıl karıştırırım, ne kadar ayıp diye düşündüm. Sonra içime kapandım."
Eğlenceli anların yaşandığı bu sohbet, izleyiciler tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Semiramis Pekkan ve Enis Arıkan'ın keyifli sohbeti, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Fotoğraflar: Instagram