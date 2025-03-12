Semiramis Pekkan’dan Enis Arıkan’a esprili yanıt: “Ablamla beni ilk kocam da karıştırdı”

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Enis Arıkan, ünlü sanatçı Semiramis Pekkan'ın YouTube programına konuk oldu. Programda ikili, ilk tanışma anlarını anlatırken oldukça eğlenceli ve ilginç bir anı paylaştı.

AJDA PEKKAN SANDI! Son dönemin popüler oyuncularından Enis Arıkan, Semiramis Pekkan ile tanışma hikayesini anlatırken, ünlü sanatçıyı kardeşi Ajda Pekkan sandığını itiraf etti. Arıkan, yaşadığı utanç dolu anları şu sözlerle dile getirdi: "Ben yıllardır Ajda Pekkan'ın beni çok sevdiğini duyuyordum. Ben de ona hayranım. Bir gün bir konser sırasında onunla tanışmayı hayal ettim. Harbiye'de bir konserde denk geldiğimizi düşündüm. "

"Uzun süre onun fark etmesi için etrafında gezindim, yanına gitmeye utandım. Sonunda cesaretimi toplayıp 'Ben Enis' dedim. O da 'Ben de Semiramis' dedi. O an çok utandım, nasıl karıştırabilirim diye kendime kızdım."

SEMİRAMİS PEKKAN'IN ESPRİLİ CEVABI Arıkan'ın bu samimi itirafına karşılık Semiramis Pekkan'dan da esprili bir yanıt geldi. Pekkan, yaşanan bu karışıklığa alışık olduğunu belirterek şunları söyledi: "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı."