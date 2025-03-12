1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Son yıllarda sosyal medyanın yükselişi, ünlü isimler için yeni bir gelir kapısını araladı. Artık televizyon projelerinden ya da konserlerden elde edilen gelirlerin yanı sıra, Instagram gibi sosyal medya platformları da büyük kazanç sağlıyor. Özellikle Türkiye'nin en çok takip edilen ünlüleri, markalarla yaptıkları iş birlikleri sayesinde milyonlarca liralık gelir elde ediyor.
INSTAGRAM'DAN EN ÇOK KAZANAN ÜNLÜLER
İşte Instagram paylaşımlarından en çok kazanan ünlü isimler ve kazançları:
Hande Erçel – 1 paylaşım + 1 hikâye: 3 milyon TL
Gökçe Bahadır – 1 paylaşım + 1 hikâye: 3 milyon TL
Meryem Uzerli – 1 paylaşım + 1 hikâye: 1,5 milyon TL
Burak Özçivit – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2,5 milyon TL
Fahriye Evcen – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2,5 milyon TL
Mert Ramazan Demir – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2 milyon TL
Beren Saat – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2 milyon TL
Barış Arduç – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2 milyon TL
Ünlülerin Instagram'da en çok kazananları dışında en popüler isimleri de belli oldu. İşte Türkiye'de en çok takip edilen ünlüler:
Neslihan Atagül – 14,5 milyon takipçi