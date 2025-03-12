SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Sosyal medya, artık sadece eğlence değil, büyük bir kazanç kapısı haline geldi. Instagram'da milyonlarca takipçiye sahip ünlüler, paylaştıkları her içerikle ciddi gelirler elde ediyor. Markalar, geniş kitlelere ulaşmak için influencer ve ünlü isimlerle iş birliği yaparken, Instagram'da en çok kazanan isimler de merak konusu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 15:33 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 15:35
1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Son yıllarda sosyal medyanın yükselişi, ünlü isimler için yeni bir gelir kapısını araladı. Artık televizyon projelerinden ya da konserlerden elde edilen gelirlerin yanı sıra, Instagram gibi sosyal medya platformları da büyük kazanç sağlıyor. Özellikle Türkiye'nin en çok takip edilen ünlüleri, markalarla yaptıkları iş birlikleri sayesinde milyonlarca liralık gelir elde ediyor.

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

INSTAGRAM'DAN EN ÇOK KAZANAN ÜNLÜLER

İşte Instagram paylaşımlarından en çok kazanan ünlü isimler ve kazançları:

Hande Erçel – 1 paylaşım + 1 hikâye: 3 milyon TL

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Gökçe Bahadır – 1 paylaşım + 1 hikâye: 3 milyon TL

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Meryem Uzerli – 1 paylaşım + 1 hikâye: 1,5 milyon TL

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Burak Özçivit – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2,5 milyon TL

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Fahriye Evcen – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2,5 milyon TL

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Mert Ramazan Demir – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2 milyon TL

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Beren Saat – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2 milyon TL

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Barış Arduç – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2 milyon TL

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Takipçi Sayısına Göre Türkiye'nin En Popüler Ünlüleri

Ünlülerin Instagram'da en çok kazananları dışında en popüler isimleri de belli oldu. İşte Türkiye'de en çok takip edilen ünlüler:

Neslihan Atagül – 14,5 milyon takipçi

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Demet Özdemir – 16,3 milyon takipçi

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Serenay Sarıkaya – 11 milyon takipçi

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Aras Bulut İynemli – 10,5 milyon takipçi

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Çağatay Ulusoy – 10,1 milyon takipçi

1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Afra Saraçoğlu – 10 milyon takipçi

Fotoğraflar: Instagram