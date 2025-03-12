1 post 3 milyon TL! İşte ünlülerin Instagram ücretleri: Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Son yıllarda sosyal medyanın yükselişi, ünlü isimler için yeni bir gelir kapısını araladı. Artık televizyon projelerinden ya da konserlerden elde edilen gelirlerin yanı sıra, Instagram gibi sosyal medya platformları da büyük kazanç sağlıyor. Özellikle Türkiye'nin en çok takip edilen ünlüleri, markalarla yaptıkları iş birlikleri sayesinde milyonlarca liralık gelir elde ediyor.