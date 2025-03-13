Özcan Deniz ile ailesi arasındaki gerginliğin dozu bir hayli arttı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı. Özcan Deniz savcılıkça ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.

AĞABEYİNİ SUÇLADI Bu durumdan dolayı abisi Ercan Deniz'i suçlayan Özcan Deniz tüm sorumluluğun abisinde olduğunu belirterek, 'Ben sadece intifa hakkı olan biriyim. İnşaatın sahibi değilim, yapan ben değilim' dedi.

İNGİLTERE'YE KAÇACAK Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz, bir TV programında konuştu. Ağabey Ercan Deniz, kardeşi Özcan için "Sahtekarın, yalancının teki. Önce bankadaki borcunu ödesin. Alt yapısını da yapmış, karısını da göndermiş. İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. Cenazeme gelirse almayın dedim" dedi.

KAZANCINI İFŞALADI Ercan Deniz "Özcan oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor" diyerek kardeşinin gelirini, hatta aylık kredi kartı harcamalarını bile ifşa etti.