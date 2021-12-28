Semiha Yankı'nın 5 yıl hapsi isteniyor! Travesti şarkıcı Anıl Şişman suç duyurusunda bulundu
İzmir'in Çeşme ilçesinde darbedilip, hakarete uğradığını iddia eden travesti şarkıcı Anıl Şişman'ın suç duyurusu ile hazırlanan iddianamede, şarkıcı Semiha Yankı (63) hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıl hapis cezası istendi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Semiha Yankı uğradığı iğrenç saldırıyı yıllar sonra itiraf etti! Usta sanatçı Semiha Yankı, konuk olduğu bir YouTube programında yıllar önce uğradığı cinsel saldırıyı anlattı. Bir inşaat işçisi tarafından evinin terasında saldırıya uğradığını dile getiren Yankı, "Adam üzerimi parçalarken feryadı komşular duydu. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım" ifadelerini kullandı. İşte Semiha Yankı'nın o açıklaması...
'Anıl Petek' adıyla tanınan travesti şarkıcı Anıl Şişman, 22 Nisan'da, şarkıcı Semiha Yankı tarafından darbedilip, hakarete uğradığını ileri sürerek, avukatı Esra Ünlü Polat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yankı da kendisini yaraladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle Anıl Şişman hakkında suç duyurusunda bulundu.
Soruşturmasını tamamlayan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, Semiha Yankı hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıl hapis; Anıl Şişman için ise 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, Çeşme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
"SENİ BURADA YAŞATMAM, DEDİ"
İddianame, Anıl Şişman ve Semiha Yankı'nın savunmalarına yer verildi. Şişman'ın 10 yıldır tanıdığı Yankı ile aralarının son zamanlarda bozuk olduğuna, konuşmadıklarını söylediğine dikkat çekildi. Yankı'nın olay günü cinsel kimliği nedeniyle tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu da ileri süren Şişman'ın ifadesinde şunları söylediği belirtildi:
"Olay günü Çeşme PTT önünde yürürken Semiha Yankı kullandığı arabayı durdurup, bana hitaben 'Sen bir dakika buraya gelsene' diyerek küfretti. Bunun üzerine 'Abla, saçmalama böyle bir şey yok. Sen neden bahsediyorsun' diyerek elini öpmek için arabaya doğru yaklaştım. Yaklaşınca Semiha Yankı sol gözüme doğru tokat attı. Saçımdan tutup, beni aracın içine çekmeye çalıştı. Kendimi kurtarmak için geriye çekildiğim sırada tişörtüm yırtıldı. Bana yine küfürler edip 'Ben Semiha Yankı'yım, seni burada yaşatmam' dedi. Kendisinden şikayetçiyim."
"GÖĞSÜMDEN YARALANDIM"
Semiha Yankı'nın da iddianamede yer alan savcılık ifadesinde Anıl Şişman ile aralarının bozuk olduğunu belirterek, kendisini 8 senedir tanıdığını söylediği aktarıldı.