Alemi Kıralı'nın Oben'i gömleğinin düğmelerini açtı ortalığı yıktı geçti! Değişimi ile Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir'e bakın!
Alemi Kıralı'nın Oben'i gömleğinin düğmelerini açtı ortalığı yıktı geçti! Değişimi ile Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir, Instagram paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Küçük Birsu kocaman oldu şimdilerde magazin gündeminden düşmüyor. Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu, gömleğinin düğmelerini açarak verdiği pozla sosyal medyada çok konuşuldu. İşte 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir'in son hali...
28.12.2021 10:31
- Son Güncelleme: 28.12.2021 10:36
Alemi Kıralı'nın Oben'i gömleğinin düğmelerini açtı ortalığı yıktı geçti! Değişimi ile Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir'e bakın, görenler tanıyamıyor...
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile sık sık adından söz ettiriyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Birbirinden iddialı karelerle takipçilerinin karşısına çıkan Birsu, gömleğinin düğmelerini açarak verdiği pozla adından söz ettirdi. İşte Birsu Demir'in çok konuşulan karesi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...