Özcan Deniz velayeti kaybeder kaybetmez soluğu İranlı sevgilisinin kollarında aldı bomba görüntü ortaya çıktı! Aralarında 23 yaş fark var

Özcan Deniz'in yanındaki kadının; geçtiğimiz yaz birlikte oldukları ortaya çıkan İranlı modacı Samar Dadgar olduğu tahmin ediliyor. Özcan Deniz çocuğunun velayetini kaybettiği gün, 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile Arnavutköy'de bir araya geldi.