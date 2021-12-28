Özcan Deniz velayeti kaybeder kaybetmez soluğu İranlı sevgilisinin kollarında aldı bomba görüntü ortaya çıktı! Aralarında 23 yaş fark var
Özcan Deniz velayeti kaybeder kaybetmez soluğu İranlı sevgilisinin kollarında aldı! Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşandığı eşi Feyza Aktan'la oğulları Kuzey için velayet savaşına girmişti. Velayet davasında geçtiğimiz hafta karar çıktı ve mahkeme, çocuğun annesi Feyza Aktan'da kalmasına karar verdi. Özcan Deniz'in ortaya çıkan yeni fotoğraflarına göre, şarkıcı mahkeme gecesi soluğu kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar'ın yanında aldı. İşte o anlar...
VELAYET DAVASINDAN ROMANTİK GECEYE!
Özcan Deniz velayeti kaybeder kaybetmez soluğu İranlı sevgilisinin kollarında aldı, bomba görüntü ortaya çıktı!
Özcan Deniz, Feyza Aktan'la boşandıktan sonra oğlu Kuzey için açtığı velayet davasını kaybetti. Mahkeme çocuğun annesinde kalmasına karar verdi. 49 yaşındaki şarkıcı, kendisinden 23 yaş küçük yeni kız arkadaşıyla Arnavutköy'te orman içindeki bir otelin restoranına yemek yerken görüntülendi.
Mekâna sevgilisiyle el ele gelen Özcan Deniz'in tanınmamak için şapka taktığı dikkatlerden kaçmadı. Bir kanalda yayınlanan magazin programında Özcan Deniz'in yeni sevgilisinin görüntüleri ortaya çıktı.
Özcan Deniz'in yanındaki kadının; geçtiğimiz yaz birlikte oldukları ortaya çıkan İranlı modacı Samar Dadgar olduğu tahmin ediliyor. Özcan Deniz çocuğunun velayetini kaybettiği gün, 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile Arnavutköy'de bir araya geldi.