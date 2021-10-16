Semiha Yankı uğradığı iğrenç saldırıyı yıllar sonra itiraf etti! ‘Terasta çırılçıplak kaldım’ dedi başından geçenleri anlattı

Omurilik küçük beyinciğe saplanmış, baştan aşağısı felç oldu. Aynı zamanda kaburga da kırılıp akciğere saplanınca hem beyin kanaması hem de iç kanamasıyla kaybettik. Çok kötü bir süreçti. 49 sene oldu. Yapılacak bir şey yoktu.