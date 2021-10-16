Semiha Yankı uğradığı iğrenç saldırıyı yıllar sonra itiraf etti! ‘Terasta çırılçıplak kaldım’ dedi başından geçenleri anlattı
Semiha Yankı uğradığı iğrenç saldırıyı yıllar sonra itiraf etti! Usta sanatçı Semiha Yankı, konuk olduğu bir YouTube programında yıllar önce uğradığı cinsel saldırıyı anlattı. Bir inşaat işçisi tarafından evinin terasında saldırıya uğradığını dile getiren Yankı, "Adam üzerimi parçalarken feryadı komşular duydu. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım" ifadelerini kullandı. İşte Semiha Yankı'nın o açıklaması...
16.10.2021 18:56
- Son Güncelleme: 16.10.2021 18:59
Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan ünlü şarkıcı Semiha Yankı, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BOYNU KIRILDI"
Yıllar önce sahnedeyken abisinin gözünde hayatını kaybettiğini söyleyen Semiha Yankı, şu ifadeleri kullandı: "O gece bende sahnedeydim. Sahnede gözümün önünde oldu o olay. Abimin boynu kırıldı.