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Semiha Yankı uğradığı iğrenç saldırıyı yıllar sonra itiraf etti! ‘Terasta çırılçıplak kaldım’ dedi başından geçenleri anlattı

Semiha Yankı uğradığı iğrenç saldırıyı yıllar sonra itiraf etti! Usta sanatçı Semiha Yankı, konuk olduğu bir YouTube programında yıllar önce uğradığı cinsel saldırıyı anlattı. Bir inşaat işçisi tarafından evinin terasında saldırıya uğradığını dile getiren Yankı, "Adam üzerimi parçalarken feryadı komşular duydu. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım" ifadelerini kullandı. İşte Semiha Yankı'nın o açıklaması...

16.10.2021 18:56 - Son Güncelleme: 16.10.2021 18:59
Semiha Yankı uğradığı iğrenç saldırıyı yıllar sonra itiraf etti! ‘Terasta çırılçıplak kaldım’ dedi başından geçenleri anlattı

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan ünlü şarkıcı Semiha Yankı, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

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Semiha Yankı uğradığı iğrenç saldırıyı yıllar sonra itiraf etti! ‘Terasta çırılçıplak kaldım’ dedi başından geçenleri anlattı

Yıllar önce abisini gözünün önünde kaybettiğini söyleyen Yankı, evinde uğradığı cinsel saldırıyı da tüm detaylarıyla anlattı.

Semiha Yankı uğradığı iğrenç saldırıyı yıllar sonra itiraf etti! ‘Terasta çırılçıplak kaldım’ dedi başından geçenleri anlattı

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BOYNU KIRILDI"
Yıllar önce sahnedeyken abisinin gözünde hayatını kaybettiğini söyleyen Semiha Yankı, şu ifadeleri kullandı: "O gece bende sahnedeydim. Sahnede gözümün önünde oldu o olay. Abimin boynu kırıldı.

Semiha Yankı uğradığı iğrenç saldırıyı yıllar sonra itiraf etti! ‘Terasta çırılçıplak kaldım’ dedi başından geçenleri anlattı

Omurilik küçük beyinciğe saplanmış, baştan aşağısı felç oldu. Aynı zamanda kaburga da kırılıp akciğere saplanınca hem beyin kanaması hem de iç kanamasıyla kaybettik. Çok kötü bir süreçti. 49 sene oldu. Yapılacak bir şey yoktu.

Semiha Yankı uğradığı iğrenç saldırıyı yıllar sonra itiraf etti! ‘Terasta çırılçıplak kaldım’ dedi başından geçenleri anlattı

Babamın dengesini kaybetmesiyle alakalı, bir de çalıştığı mekanın tavanı alçak. Babam 1.90 boylarında, abim ise 1.70'lerde. tavan ise 2.50 filan. Yani ayakta dengede durmaya çalışırken abim ayağını tavana vurunca babamın başındaki Demir ile tavan arasına boynu kırılıyor"

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