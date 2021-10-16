Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile Miray Daner aşk mı yaşıyor? Kubilay Aka kıskançlık krizine girdi Ala Tokel’den manidar sözler geldi

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu. Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan sonra Ala Tokel ile kısa süreli aşk yaşayan Engin, geçen gün ise Burcu Esmersoy'la gecelerde boy gösterdi.