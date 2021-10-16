Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile Miray Daner aşk mı yaşıyor? Kubilay Aka kıskançlık krizine girdi Ala Tokel’den manidar sözler geldi
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Miray Daner aşk mı yaşıyor? Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu. Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan sonra Ala Tokel ile kısa süreli aşk yaşayan Engin, geçen gün ise Burcu Esmersoy'la gecelerde boy gösterdi. Hızlı çıkan Oğulcan Engin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Engin'in, Kubilay Aka ile olaylı bir ilişki bitiren Miray Daner'le aşk yaşadığı ileri sürüldü. Oğulcan Engin ile Miray Daner'in aşk iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. Bu aşka şahit olan Kubilay Aka ise küplere bindi! Öte yandan Ala Toker, sosyal medya hesabında manidar bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
16.10.2021 18:01
- Son Güncelleme: 16.10.2021 18:02
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu. Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan sonra Ala Tokel ile kısa süreli aşk yaşayan Engin, geçen gün ise Burcu Esmersoy'la gecelerde boy gösterdi.
MİRAY DANER İLE AŞK MI YAŞIYOR?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seda Sayan'ın işletmecilik yapan oğlu Oğulcan Engin'in, Ezgi Eyüboğlu'ndan sonra yine oyuncu bir sevgili bulduğu ve Miray Daner'le aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le beraberliği kısa süren Engin, geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner'le tanıştı. İkili arasında flörtle başlayan yakınlık ilişkiye dönüştü.