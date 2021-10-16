Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu derin yırtmacıyla poz verdi! İp askılı elbisesi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu derin yırtmacıyla poz verdi! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Cem Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Derin ve Deren Talu'nun iddialı tarzları hakkında "Ne giymek istiyorlarsa, onu giyebilirler. Çocuklarıma karşı sorumluluklarımı biliyorum, onlar da ne yapacaklarını iyi biliyorlar" demişti. Annesinin açıklamasının ardından Derin Talu'dan iddialı bir paylaşım daha geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Talu, çok konuşulan pozlarına bir yenisini ekledi. İp askılı elbisesi ile objektif karşısına geçen Talu, kumsal paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte Derin Talu'nun o paylaşımı...
Bebek'teki bir mekandan çıkarken ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Defne Samyeli, cesur pozlarından dolayı sık sık gündem olan kızları Deren ve Derin hakkında konuştu.
"DEKOLTEYİ SEVİYORUM"
Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Samyeli, konserlerinde tercih ettiği cesur kıyafetleri hakkında "Dekolteyi seviyorum, sahne de kaldırıyor. Sahnede yakışanı giymeye çalışıyorum" dedi. Giyim tarzları ve paylaşımlarıyla en az kendisi kadar dikkat çeken kızları Derin ve Deren hakkında da konuşan Samyeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kameraların önünde doğdukları için dikkat çekiyorlar. Benden miras kalan ün için onları kısıtlayamam, sonuçta onlar da birer birey.
"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ BİLİYORUZ"
Tüm yaşıtlarının fotoğrafları aynı. Hepimizin sorunu olan 'el alem ne der?' bu üç kelimeden nefret ediyorum. Kendim yapmıyorum, çocuklarıma da bunu yapmıyorum. Ne giymek istiyorlarsa, onu giyebilirler. Çocuklarıma karşı sorumluluklarımı biliyorum, onlar da ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz"
Annesinin açıklamasının ardından Derin Talu'dan iddialı bir paylaşım daha geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Talu, çok konuşulan pozlarına bir yenisini ekledi.