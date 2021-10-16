Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu derin yırtmacıyla poz verdi! İp askılı elbisesi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu

"DEKOLTEYİ SEVİYORUM"

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Samyeli, konserlerinde tercih ettiği cesur kıyafetleri hakkında "Dekolteyi seviyorum, sahne de kaldırıyor. Sahnede yakışanı giymeye çalışıyorum" dedi. Giyim tarzları ve paylaşımlarıyla en az kendisi kadar dikkat çeken kızları Derin ve Deren hakkında da konuşan Samyeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kameraların önünde doğdukları için dikkat çekiyorlar. Benden miras kalan ün için onları kısıtlayamam, sonuçta onlar da birer birey.