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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i Ahmet Mekin’den Gökçe Bahadır ve Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! “Biz birbirimize çok benziyoruz”

Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile başrolünü üslendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. 92 yaşındaki Yeşilçam yıldızının Türkan Şoray ile ilgili söyledikleri dikkat çekerken Gökçe Bahadır ve Kıvanç Tatlıtuğ itirafı çok konuşuldu. İşte Ahmet Mekin'in o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 14:55 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 15:15
Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i Ahmet Mekin’den Gökçe Bahadır ve Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biz birbirimize çok benziyoruz 1

Ahmet Mekin, Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile başrolünü üslendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazındı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i Ahmet Mekin’den Gökçe Bahadır ve Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biz birbirimize çok benziyoruz 2

Uzun bir süre önce ekranlara veda eden 92 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajla gündeme geldi.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i Ahmet Mekin’den Gökçe Bahadır ve Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biz birbirimize çok benziyoruz 3

92 yaşındaki Yeşilçam yıldızının Türkan Şoray ile ilgili söyledikleri dikkat çekerken Gökçe Bahadır ve Kıvanç Tatlıtuğ itirafı çok konuşuldu. İşte Posta'ya konuşan Ahmet Mekin'in açıklamalarından dikkat çeken satır başları...

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