Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i Ahmet Mekin’den Gökçe Bahadır ve Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! “Biz birbirimize çok benziyoruz”

Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile başrolünü üslendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. 92 yaşındaki Yeşilçam yıldızının Türkan Şoray ile ilgili söyledikleri dikkat çekerken Gökçe Bahadır ve Kıvanç Tatlıtuğ itirafı çok konuşuldu. İşte Ahmet Mekin'in o açıklamaları...
Ahmet Mekin, Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile başrolünü üslendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazındı.
Uzun bir süre önce ekranlara veda eden 92 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajla gündeme geldi.
92 yaşındaki Yeşilçam yıldızının Türkan Şoray ile ilgili söyledikleri dikkat çekerken Gökçe Bahadır ve Kıvanç Tatlıtuğ itirafı çok konuşuldu. İşte Posta'ya konuşan Ahmet Mekin'in açıklamalarından dikkat çeken satır başları...