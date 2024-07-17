MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu bakın kim! O da en az kendisi kadar fenomen! “Karizma deyince de sen”

Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef'in jüri üyeliğini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, yarışmadaki sert ancak babacan tavırlarıyla hafızalara kazındı. 2 oğlu bir kızı olan ünlü şefin çocukları da merak edilip araştırılmaya başlandı. Yalçınkaya'nın büyük oğlunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü şefin oğlu için "Babasının kopyası", "Karizma deyince de sen" yorumları yapıldı. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın kendi gibi fenomen olan oğlu...