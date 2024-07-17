Eski sevgilisi başından vurmuştu! Günlerce yaşam mücadelesi veren Mutlu Kaya son halini paylaştı! “Çaresizim Allah’ım yardım et”

Katıldığı bir ses yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Mutlu Kaya, hem performansı hem güzelliğiyle dikkat çekti. Kısa sürede Türkiye'de tanınan bir isim haline gelen Kaya, adını duyurmasından bir süre sonra eski erkek arkadaşı tarafından başından vuruldu. Korkunç olayın ardından uzun bir süre tedavi gören Kaya, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Son halini sık sık takipçileriyle paylaşan Kaya, "Çaresizim Allah'ım yardım et" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...