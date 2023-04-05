Selvi Boylum Al Yazmalım’da Türkan Şoray’ın oğlunu bakın hangi kadın oyuncu canlandırmış! Meğer Dudaktan Kalbe’nin yıldızı...
Yönetmenlik koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu, başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Kadir İnanır'ın deri ceketinden Türkan Şoray'ın yazmasına her detayıyla hafızalara kazınan filmde Samet rolüyle yer alan çocuk oyuncu ise yıllar sonra gündeme geldi. İlyas ve Asya karakterlerinin oğlunu canlandıran Samet'in kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Bakın küçük yaşlarda Samet karakterini canlandıran ve Deli Yürek, Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol alan kadın oyuncu kimmiş...
05.04.2023 20:44 - Son Güncelleme: 05.04.2023 20:44
Köylü kızı Asya ile kamyon şoförü İlyas'ın dağlarda başlayan aşkını anlatan Selvi Boylum Al Yazmalım'da Samet rolüyle yer alan çocuk oyuncu, yıllar sonra gündem oldu.