RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 60’lık Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’in ev haline bakın! Sevimli dostlarıyla paylaştı! Son hali ve zevkle döşenmiş evi beğeni topladı...

60’lık Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’in ev haline bakın! Sevimli dostlarıyla paylaştı! Son hali ve zevkle döşenmiş evi beğeni topladı...

1981 yılında Türkiye güzeli seçilen Aydan Şener, 1984 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk kariyerine başladı ve Çalıkuşu'yla hafızalara kazındı. Hem kariyeri hem güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sevimli dostlarıyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Şener'in ev hali ve zevkle döşenmiş evi beğeni topladı. İşte Aydan Şener'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
05.04.2023 19:16 - Son Güncelleme: 05.04.2023 19:16
60’lık Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’in ev haline bakın! Sevimli dostlarıyla paylaştı! Son hali ve zevkle döşenmiş evi beğeni topladı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Aydan Şener, son paylaşımında ev haline yer verdi.

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60’lık Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’in ev haline bakın! Sevimli dostlarıyla paylaştı! Son hali ve zevkle döşenmiş evi beğeni topladı...

Ünlü oyuncu, sevimli dostlarıyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Birçok magazin ve fan sayfasının da yayınladığı poz, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

60’lık Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’in ev haline bakın! Sevimli dostlarıyla paylaştı! Son hali ve zevkle döşenmiş evi beğeni topladı...

60 yaşındaki Şener'in ev hali ve zevkle döşenmiş evi beğeni topladı. Şener için "Her hali ayrı güzel", "Doğal güzellik" yorumları yapıldı.

60’lık Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’in ev haline bakın! Sevimli dostlarıyla paylaştı! Son hali ve zevkle döşenmiş evi beğeni topladı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'a damga vurdu.

60’lık Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’in ev haline bakın! Sevimli dostlarıyla paylaştı! Son hali ve zevkle döşenmiş evi beğeni topladı...

İşte Aydan Şener'in ev hali başta olmak üzere ünlü isimlerin en doğal halleri...

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