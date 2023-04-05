60’lık Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’in ev haline bakın! Sevimli dostlarıyla paylaştı! Son hali ve zevkle döşenmiş evi beğeni topladı...
1981 yılında Türkiye güzeli seçilen Aydan Şener, 1984 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk kariyerine başladı ve Çalıkuşu'yla hafızalara kazındı. Hem kariyeri hem güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sevimli dostlarıyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Şener'in ev hali ve zevkle döşenmiş evi beğeni topladı. İşte Aydan Şener'in o paylaşımı...
05.04.2023 19:16 - Son Güncelleme: 05.04.2023 19:16
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Aydan Şener, son paylaşımında ev haline yer verdi.