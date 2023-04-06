Doğum kiloları meğer bu yöntemle erimiş... 25 kilo vermişti! 2 çocuk annesi Buse Terim 34 beden olmasının sırrını verdi!

SADECE 2 ÖĞÜN YİYOR!

Buse Terim zayıflama sırrını şu şekilde açıkladı;

"Her gün spor yapmaya çalışıyorum. Cardio, yürüyüş, HIIT (Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman),boks gibi antrenmanlar yapıyorum. Bir kahvaltı öğünü ,bir de akşam öğünü şeklinde besleniyorum. Genelde protein (et, tavuk, balık) veya malzemeli salata yiyorum."