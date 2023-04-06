Doğum kiloları meğer bu yöntemle erimiş... 25 kilo vermişti! 2 çocuk annesi Buse Terim 34 beden olmasının sırrını verdi!
Buse Terim verdiği kilolarla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. 2 doğum yapan ünlü ismin nasıl kilo verdiği ortaya çıktı. İşte Buse Terim'in zayıflama yöntemi.
İki küçük kız çocuğu sahibi olan Buse Terim sosyal medyada oldukça sevilen isimler arasında yer alıyor.Özellikle kızlarıyla paylaştığı günlük yaşamı binlerce kişinin ilgisini çekiyor. Buse Terim aynı zamanda verdiği kilolarla da gündemden düşmüyor. Ünlü isim zayıflama sırrını açıkladı. Meğer hepimizin bildiği bir yöntemle iğne ipliğe dönüşmüş! İşte Buse Terim'in zayıflama sırrı....
Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünya evine girdi. Çift, 2016 yılında Nil'i, 2018'de Naz'ı kucaklarına aldı.
Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı.
ORUÇLA KİLO VERMİŞ!
Geçtiğimiz günlerde 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo verdiğini açıklayan Buse Terim, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
SADECE 2 ÖĞÜN YİYOR!
Buse Terim zayıflama sırrını şu şekilde açıkladı;
"Her gün spor yapmaya çalışıyorum. Cardio, yürüyüş, HIIT (Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman),boks gibi antrenmanlar yapıyorum. Bir kahvaltı öğünü ,bir de akşam öğünü şeklinde besleniyorum. Genelde protein (et, tavuk, balık) veya malzemeli salata yiyorum."