Selma Konak kimdir, aslen nereli? Volkan Konak’ın eşi Selma Konak kaç yaşında? Çocukları var mı?

YILLAR SONRA DÜĞÜN YAPTILAR

Volkan Konak 1992 yılında Selma Konak ile dünyaevine girmişti. Evlendikleri dönemde maddi sıkıntıları olan ikili sade bir nikahla evlenmişti. Usta sanatçı, 30 yıl aranın ardından eşine görkemli bir düğün yapmıştı. Şimal, Volkan ve Derin isimlerini verdikleri üç çocukları olan ünlü çift, 30 yılın ardından sonunda hayallerindeki düğünü yapmıştı.

Kır düğünü tercih eden ikiliden Selma Konak, tüy ve işleme detayları olan bir gelinlik tercih ederken; Volkan Konak da siyah ve beyaz renklerden oluşan bir damatlık giymişti.