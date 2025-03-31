Selma Konak kimdir, aslen nereli? Volkan Konak’ın eşi Selma Konak kaç yaşında? Çocukları var mı?

Volkan Konak'ın vefatının ardından sanatçının ailesiyle ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Volkan Konak kimdir ve eşi Selma Konak kaç yaşında? İşte hayatı hakkında merak edilenler.
Volkan Konak'ın Eşi Selma Konak Kimdir?
Ünlü sanatçı Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile evlenmişti. Evliliklerinin ilk yıllarında maddi zorluklarla karşılaşan çift düğün yapacak imkanları olmadığı için sade bir nikah töreniyle evlenmişti.
Volkan ve Selma Konak çifti üç çocuk sahibi oldu.
Çift çocuklarına Şimal, Volkan ve Derin isimlerini verdi.
Selma Konak kaç yaşında ve aslen nereli?
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Selma Konak özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor.
Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Selma Konak sosyal medya üzerinden kendisini takip edenlerle sınırlı bir etkileşimde bulunuyor. Kilitli bir Instagram hesabı bulunan Konak, @selmakonak kullanıcı adıyla platformda yer alıyor.
YILLAR SONRA DÜĞÜN YAPTILAR
Volkan Konak 1992 yılında Selma Konak ile dünyaevine girmişti. Evlendikleri dönemde maddi sıkıntıları olan ikili sade bir nikahla evlenmişti. Usta sanatçı, 30 yıl aranın ardından eşine görkemli bir düğün yapmıştı. Şimal, Volkan ve Derin isimlerini verdikleri üç çocukları olan ünlü çift, 30 yılın ardından sonunda hayallerindeki düğünü yapmıştı.
Kır düğünü tercih eden ikiliden Selma Konak, tüy ve işleme detayları olan bir gelinlik tercih ederken; Volkan Konak da siyah ve beyaz renklerden oluşan bir damatlık giymişti.
VOLKAN KONAK KİMDİR?
Volkan Konak 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi.1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim'i 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.
2012 yılında ise Lifor isimli albümünü çıkararak sevenleriyle tekrar bir araya gelmiştir. Lifor albümünün ilk klibi, "Nerdesin (Karagözlüm)" adlı esere çekilmiştir. Albümün ikinci klip çalışması ise albümü dinleyen ve seven kişilerce yapılan istek üzerine "Ayletme Beni" adlı eser olmuştur. Bu albümünde ayrıca Neşet Ertaş'ın "Aşkın beni deleyledi" adlı eserini seslendirmiştir.
(Fotoğraflar: Instagram, Takvim Foto Arşiv)