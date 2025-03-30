2015 yılında zayıflık sırlarını anlatan Seda Güven, güzellik ve spor konularındaki yaklaşımıyla sade ama etkili bir yaşam tarzını benimsediğini göstermişti. Düzenli egzersiz ve cilt bakımında doğallığı ön planda tutması, onu yıllar içinde istikrarlı bir şekilde formda kalan nadir isimlerden biri haline getirdi.
🥗 ZAYIFLIĞIN SIRRI
Seda Güven'in beslenme alışkanlıkları adeta sağlıklı yaşam dersleri veriyor. Dışarıdan yemek yemeyi neredeyse hiç tercih etmeyen güzel oyuncu, fast food'a tamamen mesafeli:
"Fast food hiç tüketmiyorum. Asitli içecekler hayatımda yok. Tatlıyla da hiç aram yok."
Sadece bu kadar da değil! Çay ve kahveyi neredeyse hiç içmeyen Seda, bunun yerine taze sıkılmış meyve suları, ayran ve soda gibi doğal içecekleri tercih ediyor. Pirinç pilavı, kızartma gibi kalorili yiyeceklerden uzak durduğunu söylüyor. 🍹🥒
Ancak bir istisnası var:
"Makarnanın hakkını veririm."
🧘♀️ PİLATES VE FİTNESS: "BİR HAFTA BİLE YAPMASAM VÜCUDUMDA HİSSEDİYORUM!"
Seda Güven, spor konusunda da oldukça disiplinli. Geçtiğimiz yıl pilatesle tanışan oyuncu, eğitmeni Özlem İncesu Güveli ile birlikte pilates ve fitness'ı bir arada uyguluyor. Sporun vücudundaki etkilerini çok net gözlemlediğini belirten Seda, sporu hiçbir şekilde aksatmamaya çalışıyor.
"Rusya'da bile hocam bana video çekip gönderdi, antrenmanlarımı aksatmadım."
🍲 "GECE 01.00'DE TÜRLÜ YAPIYORDUM"
Yalnızca sağlıklı beslenmekle yetinmeyen Seda Güven, aynı zamanda tam bir yemek tutkunu. Özellikle kalabalık misafirlere yemek hazırlamaktan büyük keyif aldığını söylüyor. Eşi Keremcem için her sabah evden çıkmadan önce bir çeşit yemek hazırladığını anlatan oyuncu, mutfağı adeta bir terapi alanı gibi görüyor.
"Yemek yapmaya bayılırım. Buzdolabında mutlaka yemek olması gerektiğini düşünüyorum."
🧴 "KREMLER BOZULUP GİDİYOR ÇÜNKÜ KULLANMAYI UNUTUYORUM!"
Güzelliğini doğal yollarla korumayı tercih eden Seda Güven, cilt bakımında minimalizmi benimsiyor. Kremlerle pek arası olmayan güzel oyuncu, sadece cildini düzenli temizlemeye özen gösteriyor.
"Temiz tutarım. Yıkama jeli ve tonik kullanırım ama krem sürmeyi unutur yatarım."
Saç bakımı konusunda ise kuaför desteği alıyor:
"Saçlarıma maske uygularım. Kuaförde keratin ve nem bakımları yaptırıyorum."
🥗 SEDA GÜVEN STİLİ MİNİ DİYET LİSTESİ 🌿
🌞 Kahvaltı
🍳 Haşlanmış yumurta
🥒 Yeşillik
🍊 Taze meyve suyu
🍲 Öğle
🥘 Sebze yemeği
🥗 Salata
🥄 Yoğurt
🌙 Akşam
🍝 Sebzeli makarna
🥗 Hafif salata
🥤 Soda veya ayran
🚫 Fast food, tatlı, asitli içecek yok!
⚠️ Uyarı: Bu liste genel bir ilham niteliğindedir. Her bireyin ihtiyaçları farklıdır. Sağlık sorunlarınız veya özel beslenme ihtiyaçlarınız varsa mutlaka bir diyetisyene danışın
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram