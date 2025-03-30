2015 yılında zayıflık sırlarını anlatan Seda Güven, güzellik ve spor konularındaki yaklaşımıyla sade ama etkili bir yaşam tarzını benimsediğini göstermişti. Düzenli egzersiz ve cilt bakımında doğallığı ön planda tutması, onu yıllar içinde istikrarlı bir şekilde formda kalan nadir isimlerden biri haline getirdi.

🥗 ZAYIFLIĞIN SIRRI Seda Güven'in beslenme alışkanlıkları adeta sağlıklı yaşam dersleri veriyor. Dışarıdan yemek yemeyi neredeyse hiç tercih etmeyen güzel oyuncu, fast food'a tamamen mesafeli: "Fast food hiç tüketmiyorum. Asitli içecekler hayatımda yok. Tatlıyla da hiç aram yok." Sadece bu kadar da değil! Çay ve kahveyi neredeyse hiç içmeyen Seda, bunun yerine taze sıkılmış meyve suları, ayran ve soda gibi doğal içecekleri tercih ediyor. Pirinç pilavı, kızartma gibi kalorili yiyeceklerden uzak durduğunu söylüyor. 🍹🥒

Ancak bir istisnası var: "Makarnanın hakkını veririm."

🧘‍♀️ PİLATES VE FİTNESS: "BİR HAFTA BİLE YAPMASAM VÜCUDUMDA HİSSEDİYORUM!" Seda Güven, spor konusunda da oldukça disiplinli. Geçtiğimiz yıl pilatesle tanışan oyuncu, eğitmeni Özlem İncesu Güveli ile birlikte pilates ve fitness'ı bir arada uyguluyor. Sporun vücudundaki etkilerini çok net gözlemlediğini belirten Seda, sporu hiçbir şekilde aksatmamaya çalışıyor. "Rusya'da bile hocam bana video çekip gönderdi, antrenmanlarımı aksatmadım."