Selin Şekerci sevgilisi Osman Yalın’la ilişkisi hakkında konuştu! Eski aşkı İbrahim Selim’le köşe kapmaca oynadı

1 Selin Şekerci, 'Balina' adlı tiyatro oyununun prömiyerinde eski sevgilisi ve meslektaşı İbrahim Selim ile pişti oldu.

2 Cadde'de yer alan habere göre; birçok ünlü ismin akın ettiği geceye katılanlar arasına Selin Şekerci ile geçtiğimiz yıl birlikteliği olan İbrahim Selim ve sevgilisi de vardı.