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Selin Şekerci sevgilisi Osman Yalın’la ilişkisi hakkında konuştu! Eski aşkı İbrahim Selim’le köşe kapmaca oynadı

Selin Şekerci, katıldığı bir tiyatro oyununun prömiyerinde eski sevgilisi İbrahim Selim'le pişti oldu. Ünlü isimler, gece boyunca karşı karşıya gelmemek için büyük çaba sarf ederken Şekerci'nin sevgilisi Osman Yalın'la ilgili söyledikleri dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 13:40 Güncelleme 05 Kasım 2023, 13:40
Selin Şekerci sevgilisi Osman Yalın’la ilişkisi hakkında konuştu! Eski aşkı İbrahim Selim’le köşe kapmaca oynadı 1

Selin Şekerci, 'Balina' adlı tiyatro oyununun prömiyerinde eski sevgilisi ve meslektaşı İbrahim Selim ile pişti oldu.

Selin Şekerci sevgilisi Osman Yalın’la ilişkisi hakkında konuştu! Eski aşkı İbrahim Selim’le köşe kapmaca oynadı 2

Cadde'de yer alan habere göre; birçok ünlü ismin akın ettiği geceye katılanlar arasına Selin Şekerci ile geçtiğimiz yıl birlikteliği olan İbrahim Selim ve sevgilisi de vardı.

Selin Şekerci sevgilisi Osman Yalın’la ilişkisi hakkında konuştu! Eski aşkı İbrahim Selim’le köşe kapmaca oynadı 3

Hem Selin Şekerci hem de İbrahim Selim, gece boyunca karşı karşıya gelmemek için büyük çaba sarf etti.

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