41 yaşındaki Gökçe Bahadır sütyenli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Yatak odasında çekilen sahne arkası pozları çok konuşuldu

Yaprak Dökümü dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve şimdilerde Ömer'de rol alan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'a damga vurdu. İşte Gökçe Bahadır'ın yatak odasında çekilen sahne arkası görüntüleri...